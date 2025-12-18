Este es el árbol de Navidad iluminado más alto del mundo

En pleno corazón de Northumberland, Inglaterra, se encuentra el árbol de Navidad iluminado más alto del mundo, un récord certificado por Guinness World Records. Con una altura de 44.70 metros, este gigantesco ejemplar supera a cualquier otro árbol navideño decorado hasta ahora.
El protagonista es un Wellingtonia gigante (secuoya roja) plantado en la década de 1860, ubicado en los terrenos de Cragside, una histórica mansión gestionada por el National Trust. Para la temporada navideña, el árbol fue adornado con más de mil luces multicolor y grandes moños, creando una escena que parece sacada de un cuento.
Más allá de su tamaño, el entorno lo convierte en una experiencia única: un castillo victoriano rodeado de bosques, colinas y naturaleza, que refuerza su impacto visual y lo posiciona como uno de los destinos navideños más espectaculares del Reino Unido.