Suscríbete
Arte y Cultura

El museo más grande de los Países Bajos que pocos conocen

El icónico museo de Ámsterdam alberga más de 6 mil obras y tesoros históricos, incluyendo piezas de Rembrandt, Vermeer y Frans Hals

Diciembre 10, 2025 • 
Tania Franco
Rijksmuseum: el museo más grande de los Países Bajos

Anadolu/Anadolu via Getty Images

El Rijksmuseum, ubicado en el corazón de Ámsterdam, es considerado el museo más importante y grande de los Países Bajos. Con una arquitectura imponente y una colección excepcional, se ha convertido en una parada indispensable para viajeros y amantes del arte. Su capacidad para recibir a miles de visitantes cada día confirma su relevancia cultural a nivel mundial.

Esta imagen corresponde a una instalación realizada décadas atrás en el Rijksmuseum. Tomada el 20 de diciembre de 1972, muestra el momento en que los tapices de Bruselas —incluyendo David y Betsabé— eran colocados cuidadosamente en las salas del museo. La fotografía captura el trabajo minucioso del equipo de conservación y el ambiente del recinto en aquella época, mucho antes de las renovaciones modernas.

Rijksmuseum - 20 de diciembre de 1972

Sepia Times/Sepia Times/Universal Images Group via Getty Images

Su arquitectura, con techos abovedados, luz natural y detalles decorativos, enmarca una experiencia que mezcla historia, arte y diseño en cada sala. Con la célebre obra “La ronda de noche” de Rembrandt, Johannes Vermeer, uno de los grandes maestros del realismo y Frans Hals, reconocido por sus retratos vibrantes.

Rijksmuseum: el museo más grande de los Países Bajos

Anadolu/Anadolu via Getty Images

Durante su visita de Estado a los Países Bajos, el presidente francés Emmanuel Macron y Brigitte Macron recorrieron la exposición de Vermeer en el Rijksmuseum. Acompañados por el primer ministro neerlandés Mark Rutte, el rey Willem-Alexander, la reina Máxima y el director del museo, Taco Dibbits, la pareja presidencial admiró de cerca algunas de las obras más emblemáticas del pintor.

Emmanuel Macron y Brigitte Macron en la exposición de Vermeer en el Rijksmuseum.

Pool/Getty Images

Su arquitectura, con techos abovedados, luz natural y detalles decorativos, enmarca una experiencia que mezcla historia, arte y diseño en cada sala. Además de su colección permanente, el museo organiza exposiciones temporales de gran relevancia internacional, reforzando su posición como uno de los recintos culturales más completos de Europa.

museos amsterdam
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Iris.jpg
Arte y Cultura
Maison Perrier-Jouët y Design Miami anuncian a Iris van Herpen ganadora del Premio Perrier-Jouët Design for Nature
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Still 2025-07-23 153824_1.28.1_16x9.jpg
Arte y Cultura
Marcin Rusak y Steinbeisser y la Maison Perrier-Jouët revelan Plant Pulses durante la Miami Art Week
Diciembre 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El legado de Caspar David Friedrich y su impacto en el arte moderno
Arte y Cultura
El legado de Caspar David Friedrich y su impacto en el arte moderno
Diciembre 03, 2025
 · 
Tania Franco
La Sagrada Familia avanza hacia su coronación final con la instalación de la cruz en la Torre de Jesús
Arte y Cultura
La Sagrada Familia avanza hacia su coronación final con la instalación de la cruz en la Torre de Jesús
Diciembre 02, 2025
 · 
Tania Franco
d6e455b6-2e7f-3b18-6ac5-3f20dbbd19aa.png
Arte y Cultura
Mictlán Collection: la nueva metamorfosis del diseño en manos de Robert Marinelli
Diciembre 01, 2025
 · 
Isabela Gonzalez
pintura-frida-kahlo.jpeg
Arte y Cultura
La pintura “El sueño” (la cama) de la artista mexicana Frida Kahlo fue vendida en 54.6 millones de dólares
Esta obra pintada por una mujer se convierte en la más cara vendida en una subasta
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El histórico retrato de Gustav Klimt que se vendió por 236.4 millones de dólares en Nueva York
Arte y Cultura
El histórico retrato de Gustav Klimt se convierte en la pieza de arte moderno más costosa jamás subastada
El retrato de Elisabeth Lederer protagonizó un acontecimiento histórico sacudió el mundo del arte
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Las obras de arte que inspiraron a Guillermo del Toro en Frankenstein
Arte y Cultura
Pinturas que inspiraron a Guillermo del Toro en “Frankenstein”
El director mexicano tomó obras de arte que marcaron la historia de la humanidad para su nueva película protagonizada por Jacob Elordi
Noviembre 13, 2025
 · 
Tania Franco
gonzalo-celorio.jpeg
Arte y Cultura
Escritor mexicano Gonzalo Celorio gana Premio Cervantes 2025
El autor y profesor universitario recibirá el premio de manos del rey Felipe VI el 23 de abril en la Universidad de Alcalá
Noviembre 03, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez