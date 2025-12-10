El museo más grande de los Países Bajos que pocos conocen

El Rijksmuseum, ubicado en el corazón de Ámsterdam, es considerado el museo más importante y grande de los Países Bajos. Con una arquitectura imponente y una colección excepcional, se ha convertido en una parada indispensable para viajeros y amantes del arte. Su capacidad para recibir a miles de visitantes cada día confirma su relevancia cultural a nivel mundial.

Esta imagen corresponde a una instalación realizada décadas atrás en el Rijksmuseum. Tomada el 20 de diciembre de 1972, muestra el momento en que los tapices de Bruselas —incluyendo David y Betsabé— eran colocados cuidadosamente en las salas del museo. La fotografía captura el trabajo minucioso del equipo de conservación y el ambiente del recinto en aquella época, mucho antes de las renovaciones modernas.

Su arquitectura, con techos abovedados, luz natural y detalles decorativos, enmarca una experiencia que mezcla historia, arte y diseño en cada sala. Con la célebre obra “La ronda de noche” de Rembrandt, Johannes Vermeer, uno de los grandes maestros del realismo y Frans Hals, reconocido por sus retratos vibrantes.

Durante su visita de Estado a los Países Bajos, el presidente francés Emmanuel Macron y Brigitte Macron recorrieron la exposición de Vermeer en el Rijksmuseum. Acompañados por el primer ministro neerlandés Mark Rutte, el rey Willem-Alexander, la reina Máxima y el director del museo, Taco Dibbits, la pareja presidencial admiró de cerca algunas de las obras más emblemáticas del pintor.

