Arte y Cultura

Mictlán Collection: la nueva metamorfosis del diseño en manos de Robert Marinelli

Diciembre 01, 2025 • 
Isabela Gonzalez

AGO Projects, la galería de diseño coleccionable con sede en la Ciudad de México, abre las puertas a un universo donde el mito, la materia y la creatividad convergen. En exclusiva, presenta un primer vistazo a Mictlán Collection, la más reciente serie del diseñador estadounidense Robert Marinelli, concebida y producida en México en estrecha colaboración con artesanos locales.

Inspirada en la mitología mesoamericana, la colección rinde homenaje a Cihuacóatl, la diosa madre y creadora de la humanidad. Desde esta figura poderosa, Marinelli construye una narrativa visual que gira en torno a la transformación: la metamorfosis como origen, como acto creativo y como vínculo entre pasado y contemporaneidad. Las piezas —profundamente escultóricas— evocan los huesos de los antiguos habitantes de la tierra, recuperando símbolos del arte popular mexicano para reinterpretarlos bajo una mirada audaz y actual.

d6e455b6-2e7f-3b18-6ac5-3f20dbbd19aa.png

Fiel a su sello estético, Marinelli apuesta por un proceso de experimentación radical. Materiales sostenibles son moldeados con libertad para revelar texturas, colores y formas que parecen emerger por sí mismos. El diseñador trabaja desde la intuición, permitiendo que cada material exponga su propia verdad, su historia y su carácter, hasta convertirse en una obra que oscila entre lo funcional y lo poético.

En manos de artesanos expertos, este enfoque alcanza una nueva profundidad. La técnica tradicional potencia la esencia de cada pieza, sumando precisión, sensibilidad y una conexión íntima con la tierra que las vio nacer. El resultado es una colección que trasciende el objeto: un puente entre los mitos de origen, la memoria material y el diseño contemporáneo.

Mictlán Collection es, en esencia, una celebración del acto de crear. Un viaje a través de la cosmogonía mesoamericana reinterpretado desde el diseño, donde cada pieza lleva consigo un fragmento del pasado y un gesto hacia el futuro.

b526d9d1-3bb4-a00a-3292-de66c657cff0.png

