Suscríbete
Entretenimiento

Britney Spears comparte mensaje sobre “tristeza y oscuridad”

La actriz de 43 años compartió un mensaje que desató alarmas sobre su bienestar

Diciembre 01, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
britney spears

Britney spears se dijo “fastidiada” del poco respeto que existe hacia su intimidad

Getty

Britney Spears habla en el mensaje extenso, sobre la importancia de escuchar a “la niña interior”, aprender de los momentos difíciles y encontrar belleza incluso en el dolor. “No he encontrado mi vestido de fiesta para este año. Reflexionar es bueno para el alma.. A veces, cuando pasan cosas difíciles, surgen cosas buenas y aprendemos... Aprendí que una verdadera nota de expresión con emoción dice mucho por todos nosotros”, expresó.

La famosa añadió, “llámalo infantil, tonto, molesto... crecemos y nos convertimos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitirle rebelarse? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables. La tristeza y la oscuridad sobreviven para comprender la pérdida de alguien, y el dolor, la pena”.

Junto a la publicación, Britney compartió un video bailando con un body estampado de leopardo y tacones negros, con su melena rubia mientras se movía al ritmo de la música. “A veces, a través del sufrimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse y compartirse cosas extremadamente raras y hermosas que pueden llegar a otra persona para que comprenda que no está sola, y aún así la mujer que llevo dentro se asegurará de que encuentre mi destino”.

Britney Spears
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.54.34 PM.jpeg
Entretenimiento
Paty Cantú se casó con Christian Vázquez en Puerto Vallarta
Noviembre 30, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Dua Lipa fue vista en Contramar junto a Callum Turner en CDMX
Entretenimiento
¡Dua Lipa ya está en México! La emoción se desborda a días de sus conciertos y la apertura de su taquería
Noviembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2025-11-29 at 8.03.29 PM.jpeg
Entretenimiento
Ana Brenda Contreras presume nueva foto junto a su hija Aria
Noviembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alex-fernandez-sufre-accidente-en-vailjpg
Entretenimiento
Alex Fernández defiende a su papá tras video viral del cantante
Noviembre 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Simon Cowell conocía los problemas de adicción de One Direction? Su respuesta tras la muerte de Liam Payne
Entretenimiento
¿Simon Cowell conocía los problemas de adicción de One Direction? Su respuesta tras la muerte de Liam Payne
En una entrevista reciente, el productor explica qué sabía sobre las dificultades personales de algunos integrantes de One Direction
Noviembre 29, 2025
 · 
Tania Franco
Dua Lipa canta Antología de Shakira y emociona al público justo antes de su llegada a México
Entretenimiento
Dua Lipa canta Antología de Shakira en Bogotá
El homenaje inesperado que volvió viral a la cantante británica mientras crece la expectativa por su próxima visita al país
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
Jonathan Bailey demuestra su talento oculto detrás de cámaras
Entretenimiento
Este es el talento oculto de Jonathan Bailey
El actor sorprende al tocar en la orquesta durante la producción de una película
Noviembre 28, 2025
 · 
Tania Franco
millie-bobby-brown-denuncia-compañero-stranger-things.jpg
Entretenimiento
Millie Bobby Brown rompe el silencio sobre su amistad con David Harbour
Tras rumores de que la actriz había denunciado maltrato por parte de su compañero de Stranger Things, ella misma habló al respecto
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Vadhir Derbez debuta como cantante
Entretenimiento
Vadhir Derbez revela cómo se encuentra Aislinn Derbez tras la pérdida de su mamá
El artista mexicano está apoyando a su hermana ante el difícil momento que atraviesa
Noviembre 28, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez