Britney Spears comparte mensaje sobre “tristeza y oscuridad”

Britney Spears habla en el mensaje extenso, sobre la importancia de escuchar a “la niña interior”, aprender de los momentos difíciles y encontrar belleza incluso en el dolor. “No he encontrado mi vestido de fiesta para este año. Reflexionar es bueno para el alma.. A veces, cuando pasan cosas difíciles, surgen cosas buenas y aprendemos... Aprendí que una verdadera nota de expresión con emoción dice mucho por todos nosotros”, expresó.

La famosa añadió, “llámalo infantil, tonto, molesto... crecemos y nos convertimos en mujeres, pero ¿te atreves a conservar la parte más sensible del alma y permitirle rebelarse? La niña interior debe hablar en los momentos más vulnerables. La tristeza y la oscuridad sobreviven para comprender la pérdida de alguien, y el dolor, la pena”.

Junto a la publicación, Britney compartió un video bailando con un body estampado de leopardo y tacones negros, con su melena rubia mientras se movía al ritmo de la música. “A veces, a través del sufrimiento, la fealdad y el sacrificio, pueden manifestarse y compartirse cosas extremadamente raras y hermosas que pueden llegar a otra persona para que comprenda que no está sola, y aún así la mujer que llevo dentro se asegurará de que encuentre mi destino”.