Lifestyle

Le Bal des Débutantes, el evento parisino donde la alta sociedad presenta a su nueva generación

El exclusivo baile anual reúne en París a jóvenes de familias aristocráticas, reales y de alto perfil en una velada de tradición, moda y herencia cultural

Noviembre 30, 2025 • 
Tania Franco
Le Bal des Débutantes

Le Bal des Débutantes es uno de los eventos sociales más exclusivos del mundo. Celebrado anualmente en París, este baile marca la presentación oficial en sociedad de jóvenes mujeres pertenecientes a familias aristocráticas, reales y de gran influencia internacional.

Esta edición reunió a 19 debutantes de 12 países, entre ellas descendientes de importantes linajes, herederas de influyentes familias, jóvenes con trayectorias académicas destacadas e incluso una princesa española.

Algunas de las jóvenes que acapararon miradas fueron Lady Araminta Spencer-Churchill, acompañada por Carolina Lansing, nieta de Carolina Herrera. También estuvieron presentes Princess Eulalia of Orléans-Bourbon, Lady Araminta Spencer-Churchill, Gabrielle Janssens de Balkany, Isabelle d’Orleans y Baroness Isabelle von Perfall, reafirmando por qué este debut en sociedad sigue siendo uno de los encuentros más exclusivos y codiciados del mundo.

Uno de los aspectos más distintivos de la velada es la alta costura. Cada debutante viste creaciones de casas de moda de prestigio mundial, convirtiendo el evento en una pasarela privada que refleja lujo, identidad y tradición.

