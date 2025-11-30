María Elena Torruco Garza alcanza doble triunfo internacional con su libro “Bienvenidos a mi Mesa”

La cocina mexicana vuelve a brillar en el escenario internacional. El libro “Bienvenidos a mi Mesa”, de la autora mexicana María Elena Torruco Garza, fue distinguido con dos primeros lugares en los Gourmand World Cookbook Awards 2025, uno de los reconocimientos editoriales gastronómicos más importantes del mundo, celebrados este año en Riyadh, Arabia Saudita.

La obra obtuvo el Primer Lugar en la categoría Acknowledgments y el Primer Lugar como Best Fund Raising Cookbook of the World, consolidándose como un proyecto editorial que va más allá de la gastronomía para convertirse en un puente entre cultura, gratitud y compromiso social.

Durante la ceremonia, el jurado destacó al libro como “una obra maestra de la hospitalidad mexicana, el arte de la mesa y la tradición culinaria”, subrayando también su impacto social al apoyar a la Fundación El Espacio de Michelle, institución dedicada al acompañamiento de niños y adolescentes con síndrome de Down y sus familias.

Con más de 90 países reunidos en la premiación, el doble triunfo de “Bienvenidos a mi Mesa” reafirma el lugar de México en el panorama cultural y editorial internacional. El libro se presenta como un homenaje a la mesa mexicana, a sus raíces, a su hospitalidad y a su capacidad de reunir.