Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy revela que tiene cáncer terminal

En un ensayo en The New Yorker, la periodista de 35 años escribió que el año pasado le diagnosticaron leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación poco conocida como Inversión 3, una anomalía genética presente en menos del 2% de los casos de LMA. Tatiana relató el proceso de tratamiento, incluyó varias rondas de quimioterapia, dos trasplantes de médula ósea y la participación de dos ensayos clínicos.

La nieta de Kennedy pasó cinco semanas ingresada tras dar a luz a su hija, y más tarde fue trasladada a otro centro hospitalario para recibir los tratamientos necesarios para su enfermedad, sin embargo, pese a todas las pruebas, su médico le dijo que le quedaba un alo de vida. “Durante mi último ensayo clínico, mi médico me dijo que podría mantenerme con vida durante un año, tal vez”, dijo.

Además, reveló que también le diagnosticaron una forma del virus de Epstein-Barr en septiembre que afectó gravemente sus riñones. “No podía, no quería, creer que estaban hablando de mí. El día anterior había nadado 1,6 kilómetros en la piscina, embarazada de nueve meses. No estaba enferma. No me sentía enferma. De hecho, era una de las personas más sanas que conocía”.

Tatiana está casada con el doctor George Moran y tiene dos hijos. Ella fue la primera nieta del expresidente en casarse con George, a quien conoció mientras ambos estudiaban en la Universidad de Yale.

La periodista ambiental es la segunda hija de la exembajadora de EU, Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg. Es licenciada en Historia y obtuvo un máster en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford.