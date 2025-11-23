Carolina Miranda hace historia en los International Emmy Awards

Carolina Miranda sorprendió con su nominación a Mejor Actriz por su interpretación en Mujeres Asesinas en VIX, específicamente por el capítulo Esmeralda. La actriz dijo que está feliz de haber sido incluida en las nominaciones de lo mejor de la televisión de Estados Unidos que celebrará su ceremonia en los International Emmy Awards el próximo 24 de noviembre.

Carolina dijo que esta nominación representa uno de los retos más intensos de su carrera, ya que ahora forma parte del selecto grupo de actrices nacionales consideradas por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, gracias a su personaje en el capítulo Esmeralda, uno de los más impactantes de Mujeres Asesinas.

“Este personaje fue muy duro en mi carrera, estamos muy contentos con lo que está pasando. Fue un trabajo arduo, unas emociones muy profundas, y que lo nominen y que lo reconozcan a nivel internacional, que México siga creciendo con eso, pues es realmente un honor y un orgullo... La verdad es que el personaje fue muy duro trabajarlo, estuvimos grabando alrededor de un mes y son unas emociones extremadamente profundas”, dijo a una revista.

En sus redes sociales expresó, “podría decir que es un sueño hecho realidad, pero nunca en mi vida lo soñé, jamás imaginé llegar a algo así, entonces es otra vez Dios y la vida sorprendiéndome... La actuación es mi vida y mi canal para drenar tantas emociones que a veces ni siquiera yo entiendo...”.