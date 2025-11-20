Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios

Victoria Beckham abrió uno de los capítulos más íntimos de su vida al contar cómo fue el momento en que finalmente se sinceró con David Beckham sobre sus desórdenes alimenticios. La diseñadora recordó que durante los años 90 vivió bajo una presión inmensa:

David siempre supo que yo había sido muy disciplinada con la forma en que comía. Logré hacerlo por mi cuenta y transformar una obsesión poco saludable con la comida en una relación sana. Comprendí que todo se trata de equilibrio: de estar saludable, de hacer ejercicio. David me ayudó a lograrlo. Victoria Beckham.

Con el tiempo, y ya en su vida junto a David, encontró el momento y la confianza para abrirse. Él había notado su disciplina extrema con la comida, y fue quien la ayudó a transformar esa obsesión en una relación más sana.