Suscríbete
Entretenimiento

Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios

La diseñadora revela cómo las críticas, la presión de los 90 y la fama de las Spice Girls la llevaron a ocultar su propia lucha

Noviembre 20, 2025 • 
Tania Franco
Victoria Beckham se sincera por primera vez sobre cómo confesó a David sus desórdenes alimenticios

Joe Maher/BFC/Getty Images

Victoria Beckham abrió uno de los capítulos más íntimos de su vida al contar cómo fue el momento en que finalmente se sinceró con David Beckham sobre sus desórdenes alimenticios. La diseñadora recordó que durante los años 90 vivió bajo una presión inmensa:

David siempre supo que yo había sido muy disciplinada con la forma en que comía. Logré hacerlo por mi cuenta y transformar una obsesión poco saludable con la comida en una relación sana. Comprendí que todo se trata de equilibrio: de estar saludable, de hacer ejercicio. David me ayudó a lograrlo.
Victoria Beckham.

Con el tiempo, y ya en su vida junto a David, encontró el momento y la confianza para abrirse. Él había notado su disciplina extrema con la comida, y fue quien la ayudó a transformar esa obsesión en una relación más sana.

Victoria Bekham David Beckham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Kevin Jonas lanza su primer canción
Entretenimiento
⁠Kevin Jonas lanza su primer canción como solista, este fue su emotivo mensaje
Noviembre 20, 2025
 · 
Tania Franco
salmon-miss-universojpeg
Entretenimiento
Miss Noruega sorprende con traje de “salmón” en Miss Universe 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
representante-jamaica.jpeg
Entretenimiento
Gabrielle Henry, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025 sufrió fuerte caída
Noviembre 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paris-hilton-casa-los-angeles-incendio.jpg
Entretenimiento
Paris Hilton aclara supuesto intento de reclutamiento para Jeffrey Epstein
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicole-kidman-urban-divorcio.jpeg
Entretenimiento
Keith Urban habla del impacto emocional que le dejó su ruptura con Nicole Kidman
El cantante reconoció públicamente la angustia y la soledad que vivió tras su separación de la actriz
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
fatima-bosch-traje-tipico.jpeg
Entretenimiento
Fátima Bosch desfiló en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025 con este look
Miss México deslumbró con un diseño artesanal con penacho, colibríes y rosas rojas, inspirado en la diosa mexica Xochiquétzal
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-audiencia.jpeg
Entretenimiento
Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente
El cantante dio sus primeras declaraciones luego de terminar la audiencia donde se definió su situación legal por el presunto uso de documentos falsos en contratos con la disquera Universal Music
Noviembre 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
Entretenimiento
El video de Rosalía cantando en las calles hace 14 años que hoy emociona al mundo
La grabación rescatada en redes muestra a la cantante española interpretando en Barcelona mucho antes de convertirse en una estrella global
Noviembre 19, 2025
 · 
Tania Franco
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked
Entretenimiento
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked: “Paren, por favor”
La cantante pidió a los reporteros bajar el volumen de sus voces, recordando que ha hablado abiertamente sobre su ansiedad
Noviembre 18, 2025
 · 
Tania Franco