Christian Nodal revela qué pasó tras la audiencia en Reclusorio Oriente

Christian Nodal y sus padres, Cristina Nodal y Jaime González Terraza, no fueron vinculados a proceso por el presunto delito de falsificación de firmas, tras la demanda que interpuso Universal Music en 2021 en su contra. El esposo de Ángela Aguilar acudió con sus papás al Centro de Justicia Penal de la Ciudad de México, ubicado en las inmediaciones del Reclusorio Oriente, donde se definió su situación legal durante una audiencia que se retrasó nueve horas y que se extendió hasta la mañana del miércoles 19.

Fue hasta las 7 de la mañana, que el cantante y sus padres salieron de la audiencia para atender a los medios de comunicación. El intérprete sonorense expresó, “no pudieron comprobar ni una sola firma, por eso la jueza dijo que no hay vinculación. Salió a favor de nosotros y no hay ni un solo documento que se haya comprobado que haya sido falsificado. Yo confío cien por ciento en la justicia. Tengo fe en la ley, tengo fe en la justicia”.

El padre de Nodal también dio sus primeras impresiones luego de que todo salió a su favor, “feliz porque se hizo justicia, muy feliz, y ahora sí podemos contarlo, con todo respeto del mundo, pro lo que es, es, se trabajó muy duro”.

Christian Nodal añadió que continúa “peleando sus masters”, contra Universal Music, por lo que tienen una demanda civil en curso en la que están trabajando para que se convierta en penal.

El famoso aseguró estar agradecido por su pasado con la disquera, pero señaló que las acciones que emprendieron en su contra no fueron justas. “Si querían un artista de mi calibre, que hagan un contrato digno y con respeto. Esto sigue, tenemos una demanda en el civil todavía...yo confío en la justicia. Todo cae por su propio peso”.

Finalmente, visiblemente conmovido, hablo de lo doloroso que fue el proceso que impactó a su familia. “Ha sido una pena ensuciar el apellido de mis padres. Yo lo puedo soportar, pero para ellos ha sido difícil. Esto limpia el nombre”.