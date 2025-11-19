Suscríbete
Ariana Grande detiene a la prensa en la alfombra roja de Wicked: “Paren, por favor”

La cantante pidió a los reporteros bajar el volumen de sus voces, recordando que ha hablado abiertamente sobre su ansiedad

Noviembre 18, 2025 • 
Tania Franco
Suhaimi Abdullah/Getty Images

Durante la alfombra roja de Wicked: por siempre, Ariana Grande protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral. Mientras avanzaba por la línea de medios, la actriz y cantante pidió a la prensa que bajaran el tono de sus voces, diciendo con firmeza: “Paren, por favor”.

El gesto llamó la atención de los asistentes y de sus fans en redes, especialmente porque Ariana ha compartido en distintas ocasiones que vive con ansiedad, lo que puede intensificarse en eventos con ruido excesivo.

Aun así, la artista continuó la alfombra con profesionalismo, saludando a sus fans y posando para las cámaras durante uno de los estrenos más esperados del año.

