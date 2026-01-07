Ana Brenda Contreras habla de la crisis de salud que vivió

Ana Brenda Contreras se llevó un gran susto que llevó a sus médicos a pensar lo peor tras recibir un primer diagnóstico durante su estancia en Nueva York, ciudad a la que viajó para asistir a la ceremonia de los Emmy Awards tras la nominación de "¿Quién es la Máscara?, programa en el que participaba como investigadora.

En el podcast “Ella sin filtros”, Ana Brenda contó que en septiembre vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando ella y su esposo estaban por reunirse en Nueva York con Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita, y se sintió mal.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito. Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle... algo sentía que no me entraba... me sentía fatal, dije: ‘yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”.

Ana Brenda optó por volver a su hotel para descansar, sin embargo, las cosas empeoraron. “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo bolas aquí en el cuello enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa... me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo. Me pasan a la camilla me hacen diez mil estudios y es aquí en donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil, me dijeron: ‘estás en peligro de entrar en sepsis... fallo renal y a colapsar, nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando algo pasa así lo primero que piensas es: tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella, me dieron este panorama de que debía quedarme para estudios”.

La actriz contó que el susto pasó cuando se dieron cuenta de que se trataba de una bacteria que era la causante de sus malestares, y la manera en cómo reaccionó su cuerpo confundió a los médicos. “Después del susto de nuestras vidas... eran solo las plaquetas lo que estaba fallando...”.