Suscríbete
Entretenimiento

Ana Brenda Contreras habla de la crisis de salud que vivió

La actriz estuvo hospitalizada de emergencia tras problemas de salud

Enero 07, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
ana-brenda-contreras-habla-de-su-embarazo.jpg

Ana Brenda Contreras

Instagram @anabreco

Ana Brenda Contreras se llevó un gran susto que llevó a sus médicos a pensar lo peor tras recibir un primer diagnóstico durante su estancia en Nueva York, ciudad a la que viajó para asistir a la ceremonia de los Emmy Awards tras la nominación de "¿Quién es la Máscara?, programa en el que participaba como investigadora.

En el podcast “Ella sin filtros”, Ana Brenda contó que en septiembre vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando ella y su esposo estaban por reunirse en Nueva York con Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita, y se sintió mal.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito. Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle... algo sentía que no me entraba... me sentía fatal, dije: ‘yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada”.

Ana Brenda optó por volver a su hotel para descansar, sin embargo, las cosas empeoraron. “De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo bolas aquí en el cuello enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa... me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo. Me pasan a la camilla me hacen diez mil estudios y es aquí en donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil, me dijeron: ‘estás en peligro de entrar en sepsis... fallo renal y a colapsar, nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando algo pasa así lo primero que piensas es: tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella, me dieron este panorama de que debía quedarme para estudios”.

La actriz contó que el susto pasó cuando se dieron cuenta de que se trataba de una bacteria que era la causante de sus malestares, y la manera en cómo reaccionó su cuerpo confundió a los médicos. “Después del susto de nuestras vidas... eran solo las plaquetas lo que estaba fallando...”.

Ana Brenda Contreras
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Nicola Peltz celebra su cumpleaños junto a Brooklyn Beckham y lejos del resto del clan Beckham
Entretenimiento
Nicola Peltz celebra su cumpleaños junto a Brooklyn Beckham y lejos del resto del clan Beckham
Enero 07, 2026
 · 
Tania Franco
WhatsApp Image 2026-01-06 at 4.47.07 PM.jpeg
Entretenimiento
No te pierdas de los estrenos que trae este año Paramount
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Laura Pausini entrevista
Entretenimiento
Laura Pausini brilla en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Jennifer Aniston - Courteney Cox - FRIENDS
Entretenimiento
Courteney Cox revive a Monica Geller y desata la nostalgia de “Friends”
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Joe-Jonas.jpg
Entretenimiento
Joe Jonas estaría estrenando romance con la modelo Tatiana Gabriela
La joven originaria de Puerto Rico habría robado el corazón del músico
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Sadie Sink
Entretenimiento
“Creo que Eleven está muerta”: lo que piensa Sadie Sink sobre el final de “Stranger Things”
La actriz sorprendió al compartir su interpretación más personal del cierre de la serie durante una charla con Jimmy Fallon
Enero 06, 2026
 · 
Tania Franco
miguel-bose-casarse-mujer.jpg
Entretenimiento
Miguel Bosé habla por primera vez del accidente por el que cayó en depresión
El cantante habló del grave accidente que sufrió que le dejó secuelas físicas y emocionales durante años
Enero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-blake-lively-1200x675.jpg
Entretenimiento
¿Qué dice el supuesto plan de Justin Baldoni para eliminar a Blake Lively? Todos los detalles
Los rumores sobre la mala relación entre los protagonistas de “Romper el círculo” ha cruzado los límite de la novela que interpretaron
Diciembre 23, 2024
 · 
Laura Reyes