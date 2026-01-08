Suscríbete
Disney Studios revela al elenco principal del live action de “Enredados”

Teagan Croft y Milo Manheim darán vida a Rapunzel y Flynn Rider en la nueva versión de la historia animada.

Enero 08, 2026 • 
Tania Franco
Teagan Croft y Milo Manheim - Rapunzel y Flynn Rider- Enredados - Tangled

Disney Studios dio a conocer oficialmente a los actores que encabezarán la adaptación en acción real de Enredados, uno de sus clásicos más queridos de la última década. Teagan Croft interpretará a Rapunzel, mientras que Milo Manheim asumirá el papel de Flynn Rider, el aventurero que se cruza en el camino de la princesa de cabello mágico.

La película buscará trasladar al formato live action la esencia de la historia original: una joven que descubre el mundo más allá de su torre y un ladrón que se convierte en su inesperado compañero de viaje, en una aventura marcada por el romance, el humor y la libertad.

Con este anuncio, el proyecto entra formalmente en etapa de producción, sumándose a la lista de adaptaciones recientes de Disney que reinventan sus historias animadas para nuevas generaciones.

Por ahora, el estudio no ha confirmado una fecha de estreno, pero la revelación del elenco principal ha elevado la expectativa entre los fans que esperan ver cómo se recreará este universo en una versión realista y cinematográfica.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
