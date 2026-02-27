Eiza González rompió el silencio sobre su lucha con los trastornos alimenticios

Eiza González se sinceró sobre la batalla que libró en contra de los trastornos alimenticios. A través de su perfil de Instagram, la intérprete compartió cómo los TCA llegaron a su vida. “Es la semana de concientización sobre los trastornos alimentarios... al comenzar una nueva aventura con mi cuerpo por motivos laborales, siento es un momento importante para reconocer lo inestable que puede sentirse inseguro consigo mismo”.

Eiza enfrentó estas dificultades cuando recién entraba a la adolescencia en medio del luto por la muerte de su padre, el señor Carlos González. “Durante la mayor parte de mi vida, mi relación con mi cuerpo ha sido complicada. Comenzó de joven, tras la repentina muerte de mi padre, cuando lidié con la depresión comiendo compulsivamente, intentando calmar un dolor que no había procesado. A los 13 años, había engordado 13 kilos casi de la noche a la mañana, lidiando con el duelo, la pubertad y la confusión, todo a la vez”, contó.

Dos años después, Eiza comenzó su carrera en la televisión, donde se enfrentó ante comentarios desafortunados sobre su aspecto físico, lo que la llevó a un camino doloroso. “A los 15, de repente, me vi envuelta en el ojo público. Cada imagen era analizada, cada detalle criticado, y todos parecían tener una opinión sobre mi cuerpo, quién era y quién debería ser. Ese nivel de escrutinio, naturalmente, alimentó una profunda autodismorfia y me condujo por un camino doloroso”.

Eiza protagonizó la telenovela Lola, érase una vez cuando sucedía esta situación, “me obsesioné: me pesaba constantemente, medía mi peso en kilos, me preguntaba si perder más peso me haría gustar a la gente o si yo me gustaría a sí misma”, creyendo que si bajaba de peso tendría la validación de quienes la criticaban.

Sin embargo, la actriz precisó que las críticas nunca acabaron, al contrario, “esa aprobación nunca llegó, en cambio, las opiniones se multiplicaron. Lo que creía que parecía fortaleza adaptándome a lo que otros querían se percibía como debilidad. Cedí ante la presión y me sentí más vacía que nunca”.

“Lo único que aprendí de todo esto es lo poderosa que puede ser la mente y cuánto podemos cambiar cuando nos lo proponemos. La misma energía que inviertes en escogerte o en conformarte con el estándar puede usarse para construir lo que realmente sueñas ser”.

Ahora, con las experiencias y el paso del tiempo, ha priorizado el amor a sí misma, “hoy, como mujer adulta, me elijo a mí misma. No ha sido un camino fácil, y aún continúa. Con el tiempo, a medida que mi cuerpo ha cargado con el peso de mis experiencias y me ha respondido, mis prioridades han cambiado. Su poder ahora tiene un propósito diferente. Me he comprometido profundamente a darle amor a mi cuerpo, alimentándolo con bondad, cuidado y respeto para que se sienta feliz y pleno. Estoy orgullosa de dónde soy y del arduo trabajo que me ha costado romper viejos patrones”.