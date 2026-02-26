Sandra Echeverría denuncia haber sido víctima de un millonario fraude

Sandra Echeverría denunció en sus redes sociales un fraude por 2 mil millones de pesos de parte de una empresa que prometía altos rendimientos económicos. De acuerdo con su declaración, ella formaba parte de un grupo de inversionistas que confiaron sus ahorros a una empresa.

El caso ya escaló a las autoridades y se convirtió en un expediente de alto impacto para las instancias legales debido al monto total del presunto fraude, en el que cerca de mil personas más perdieron su dinero.

Según la investigación, la empresa operaba bajo un esquema que ofrecía rendimientos muy superiores a los de la banca tradicional, una oferta que resultaba atractiva para personas que buscaban hacer crecer su capital en el corto plazo.

La actriz decidió alzar la voz para exponer la situación en un video que publicó en sus redes, compartiendo su experiencia como inversionista en la firma que desde hace año y medio no cumple con los pagos prometidos.

Sandra Echeverría, agradeció a las autoridades por atender las más de 200 denuncias formales interpuestas contra los representantes legales de la empresa.

Más allá de la pérdida económica, Sandra hizo énfasis en el impacto emocional que ha generado la situación, ya que representa años de esfuerzo y trabajo.