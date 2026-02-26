Revista
“No tuve el privilegio de derrumbarme”: Priyanka Chopra habla del nacimiento prematuro de su bebé

La actriz y esposa de Nick Jonas habló por primera vez con profundidad sobre el parto prematuro de su hija Malti Marie, los más de 100 días en terapia intensiva y cómo la experiencia la transformó como madre.

Febrero 25, 2026 • 
Tania Franco
En una conversación íntima con Jay Shetty, Priyanka Chopra abrió su corazón al hablar del nacimiento de su hija Malti Marie, fruto de su matrimonio con Nick Jonas. La actriz describió el proceso como “brutal y profundamente traumático”, al revelar que su bebé nació de manera prematura, alrededor de las 27 semanas de gestación.

Priyanka recordó que la noticia la paralizó por completo

Contó como se quedó horas en silencio, incapaz de reaccionar, mientras el mundo se detenía a su alrededor. El nacimiento ocurrió en plena pandemia, bajo una presión emocional extrema, y la pequeña fue llevada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales. “Era tan pequeña que el dedo de las enfermeras era más grande que su boca”, confesó, evocando imágenes que aún la acompañan.

Durante casi 110 días, la pareja vivió entre pasillos de hospital y turnos estrictos para poder acompañarla. Siguiendo las indicaciones médicas, ambos practicaron contacto piel con piel desde los primeros días: Nick le cantaba con su guitarra y Priyanka colocaba mantras suaves junto a su cuna. Ella reconocía nuestras voces incluso antes de abrir los ojos”, contó emocionada.

La actriz también reveló que se vieron forzados a hacer público el nacimiento antes de estar preparados, cuando la información se filtró a la prensa, pese a que ellos aún no sabían cuál sería el desenlace médico. Aun así, aseguró que ese periodo la llevó a dejar el miedo de lado y asumir su rol con fortaleza: “No tuve el privilegio de derrumbarme. Tenía que ser fuerte por ella”.

Hoy, Chopra describe a su hija como una niña llena de vida, con una sonrisa que ilumina todo a su alrededor. “Fue un camino muy duro para llegar a este mundo, pero también el que me enseñó lo que realmente significa ser mamá”, concluyó.

