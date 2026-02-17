Revista
Entretenimiento

¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Las imágenes que desataron rumores sobre la vida sentimental del actor más reservado de Hollywood

Febrero 17, 2026 • 
Tania Franco
¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Pedro Pascal vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por su vida personal. Fotografías publicadas recientemente por TMZ muestran al actor caminando por Nueva York con un hombre, abrazándolo, tomándolo del brazo y, en lo que muchos interpretan como un gesto afectuoso, dándole un beso en la frente. Las imágenes bastaron para que surgieran rumores de un posible romance.

¿Quién es el hombre misterioso?

El hombre en cuestión es Rafael Olarra, director de arte radicado en Nueva York. Aunque en un inicio se especuló que se trataba de un exfutbolista chileno, en realidad es conocido por haber sido pareja del actor Luke Evans, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente un año en la pandemia, misma que terminó en 2021.

¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Instagram.

El historial amoroso de Pedro Pascal es desconocido

La vida amorosa de Pascal siempre ha estado rodeada de especulación, pero sin confirmaciones. En 2014 fue vinculado con Lena Headey, su coprotagonista en Game of Thrones, rumor que ambos desmintieron asegurando que solo eran grandes amigos. Un año después ocurrió algo similar con Robin Tunney, tras ser vistos juntos en varias ocasiones, versión que también fue negada.

¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Sarah Paulson y Pedro Pascal.

Brad Barket/Getty Images.

A lo largo de los años, su cercana amistad con Sarah Paulson ha dado pie a teorías infundadas, aclaradas en múltiples ocasiones por ambos, es una amistad de más de 30 años y ella está casada con una mujer.

Un actor fiel a la privacidad

Hasta hoy, Pedro Pascal no ha hablado públicamente sobre su sexualidad ni sobre relaciones sentimentales. Él mismo ha expresado que es una persona profundamente privada y que su carrera —marcada por proyectos de alto perfil y una agenda demandante— siempre será su prioridad.

Por ahora, todo apunta a que las imágenes con Rafael Olarra podrían tratarse simplemente de una amistad cercana. Como ha ocurrido antes, Pascal guarda silencio y deja que el foco siga puesto donde él prefiere: en su trabajo.

Pedro Pascal
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Serie-Tell-Me-Lies-basada-en-hechos-reales.jpeg
Entretenimiento
¿La serie “Tell Me Lies” está basada en una historia real? La verdad detrás del drama romántico
Febrero 17, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Los mensajes ocultos de Hamnet, la película que transforma el duelo en arte
Entretenimiento
Los mensajes ocultos de Hamnet, la nominada al Óscar que transforma el duelo en arte
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
vadhir derbez
Entretenimiento
Vadhir Derbez defiende a su hermana Aitana tras críticas por su físico en redes sociales
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Margot Robbie revela el gesto espontáneo de Jacob Elordi que convirtió una escena en un momento romántico
Entretenimiento
“Fue una de las cosas más románticas que he vivido”: Margot Robbie revela gesto de Jacob Elordi
Febrero 16, 2026
 · 
Tania Franco
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Esto dijo Erik Rubín del noviazgo de Andrea Legarreta
Luego de que la conductora confirmara su relación con Luis Carlos Origel, el padre de sus hijas reaccionó
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
majo-aguilar-opina-sobre-el-pleito-de-sus-primos.jpg
Entretenimiento
Quién es el nuevo novio de Majo Aguilar; comparte su primera foto juntos
La cantante aprovechó el Día de San Valentín para compartir una foto en redes sociales con el hombre que conquistó su corazón, tras su ruptura con Gil Cerezo
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-robert-duval.jpeg
Entretenimiento
Murió Robert Duvall a los 95 años; actor de “El Padrino” y “Apocalypse Now
En un comunicado, su esposa Luciana Duvall dio a conocer la triste noticia
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Zendaya.jpg
Entretenimiento
Qué estaba haciendo Zendaya en la CDMX
La actriz fue captada en el centro de la ciudad; se le vio grabando sobre la calle de Tacuba, frente a la estatua conocida como El Caballito en el Centro Histórico
Febrero 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez