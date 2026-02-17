¿Quién es Rafael Olarra? El hombre vinculado sentimentalmente a Pedro Pascal

Pedro Pascal vuelve a estar en el centro de la conversación, esta vez por su vida personal. Fotografías publicadas recientemente por TMZ muestran al actor caminando por Nueva York con un hombre, abrazándolo, tomándolo del brazo y, en lo que muchos interpretan como un gesto afectuoso, dándole un beso en la frente. Las imágenes bastaron para que surgieran rumores de un posible romance.

¿Quién es el hombre misterioso?

El hombre en cuestión es Rafael Olarra, director de arte radicado en Nueva York. Aunque en un inicio se especuló que se trataba de un exfutbolista chileno, en realidad es conocido por haber sido pareja del actor Luke Evans, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente un año en la pandemia, misma que terminó en 2021.

El historial amoroso de Pedro Pascal es desconocido

La vida amorosa de Pascal siempre ha estado rodeada de especulación, pero sin confirmaciones. En 2014 fue vinculado con Lena Headey, su coprotagonista en Game of Thrones, rumor que ambos desmintieron asegurando que solo eran grandes amigos. Un año después ocurrió algo similar con Robin Tunney, tras ser vistos juntos en varias ocasiones, versión que también fue negada.

Sarah Paulson y Pedro Pascal. Brad Barket/Getty Images.

A lo largo de los años, su cercana amistad con Sarah Paulson ha dado pie a teorías infundadas, aclaradas en múltiples ocasiones por ambos, es una amistad de más de 30 años y ella está casada con una mujer.

Un actor fiel a la privacidad

Hasta hoy, Pedro Pascal no ha hablado públicamente sobre su sexualidad ni sobre relaciones sentimentales. Él mismo ha expresado que es una persona profundamente privada y que su carrera —marcada por proyectos de alto perfil y una agenda demandante— siempre será su prioridad.

Por ahora, todo apunta a que las imágenes con Rafael Olarra podrían tratarse simplemente de una amistad cercana. Como ha ocurrido antes, Pascal guarda silencio y deja que el foco siga puesto donde él prefiere: en su trabajo.