Los mensajes ocultos de Hamnet: la película que transforma el duelo en arte

Ficción histórica dirigida por una mujer, y se nota… La historia, basada en la novela de Maggie O’Farrell, retrata un profundo relato de amor entre William Shakespeare y Agnes, que conmoverá a más de uno. Es Chloé Zhao quien orquesta con sensibilidad y maestría la esencia del amor.

Ha sido reconocida en los principales circuitos internacionales, incluyendo los Globos de Oro 2026, donde obtuvo importantes nominaciones y se alzó con premios clave en categorías dramáticas. Además, Hamnet llegó a los Premios Óscar 2026 con múltiples nominaciones —entre ellas Mejor Película y Mejor Guion Adaptado— posicionándose como una de las obras más sensibles, íntimas y comentadas del año.

¿De qué trata?

La historia es simple: retrata una parte de la vida de Shakespeare antes de crear “La tragedia de Hamlet”, escrita entre 1599 y 1601. Sin embargo, el giro profundo de la trama es el enfoque en la esposa de William, Agnes Shakespeare, interpretada por la brillante Jessie Buckley, y sus tres hijos: Susanna y los gemelos Hamnet y Judith Shakespeare.

¿Qué quieres hacer, Hamnet?

Sin duda, el personaje más complejo y quien marca la pauta de la película es Agnes. Ella es juzgada por su conexión con la naturaleza y su profundo amor por los animales: un espíritu libre que se enamora de un hombre culto y dedicado a la enseñanza. Agnes cría a sus hijos con amor y libertad, mientras William viaja de manera intermitente a Londres para construir una carrera en el mundo del teatro.

Con una alta sensibilidad para ver premoniciones, la madre de Hamnet le toma la mano y el pequeño le pregunta qué ve. Ella responde que en el futuro lo ve fuerte y trabajando con su padre en Londres. El niño entonces pregunta: —¿Haciendo qué? Ella lo mira con amor y le dice:

¿Qué quieres hacer, Hamnet? Agnes Shakespeare.

Un momento poderoso que pone sobre la mesa algo que pocas veces sucede en la crianza: el poder de decidir quiénes queremos ser. Un mensaje profundamente amoroso.

El sacrificio más puro

El momento que define el desenlace de la película ocurre cuando la gemela Judith enferma gravemente. En agonía, el pequeño Hamnet se acuesta junto a ella durante la noche, pidiéndole que no se vaya, y pronuncia lo más poderoso que un hermano puede decir:

Te doy mi vida, Judith. Seré valiente. Hamnet Shakespeare.

Mirando hacia arriba, donde el pequeño aseguraba que se encontraba la muerte —representada con oscuridad y dejando a la audiencia decidir qué es—, se aferra a su hermana, quien milagrosamente se cura. Él se va, dejando su sacrificio como el dolor más profundo para su familia.

¿Quiénes somos? Más allá de carne y hueso

Cuando el cuerpo de Hamnet es velado, la gemela Judith pide ver a su hermanito y, al mirarlo, pronuncia:

¿Es él? No se parece a él. Judith Shakespeare.

Un bello mensaje que puede interpretarse a través de la teoría de los 21 gramos, que surge a inicios del siglo XX, cuando el médico Duncan MacDougall afirmó que el alma tenía peso. Tras pesar a pacientes en sus últimos momentos, aseguró que el cuerpo perdía cerca de 21 gramos al morir, lo que interpretó como la salida del alma. ¿Quiénes somos? Va más allá de las palabras, de la carne y del hueso.

¿Qué hay después de la muerte?

Cuando William regresa de Londres al enterarse de que su hija estaba grave, se enfrenta a la sorpresa de que es Hamnet quien ha muerto. A partir de ese momento, la relación entre Shakespeare y Agnes se ve profundamente afectada. Ella siente resentimiento porque él no estuvo ahí para decir adiós ni para acompañarla durante la agonía de su hijo.

¿Dónde está Hamnet? No pudo haberse esfumado. William Shakespeare.

¿Ser o no ser?

William plantea una de las preguntas más complejas y profundas del ser humano: ¿a dónde vamos cuando morimos? Entre lágrimas, expresa su deseo de buscar a su hijo donde sea que esté. Antes de su quiebre, en el debate interno de si saltar a un lago y terminar con su vida, pronuncia las famosas palabras: “Ser o no ser, esa es la cuestión”, inicio del icónico soliloquio de Hamlet. Algo profundamente simbólico, pues el pequeño Hamnet no pudo decidir, y su padre decidió ser, para contar la historia que llevaría el nombre de su hijo.

Mantén el corazón abierto

En la última escena, Agnes viaja a Londres para ver el estreno de La tragedia de Hamlet, donde William Shakespeare no solo dirige, sino que interpreta a un personaje fantasmal que finalmente le permite despedirse de Hamlet, cerrando el adiós que nunca pudo darle a su pequeño Hamnet.

“El resto es silencio” son las últimas palabras pronunciadas en el filme, cuando el personaje de Hamlet muere en agonía después de que Agnes le toma la mano y todo el teatro hace lo mismo, como símbolo de que lo único y más importante que tenemos es el amor y la conexión humana. La escena final muestra cómo el arte sanó el resentimiento del matrimonio y trajo la paz de saber que, donde sea que esté Hamnet ahora, está bien, y que algún día volverán a encontrarse.