Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio

La historia entre Arnold Schwarzenegger y María Shriver fue durante décadas vista como un matrimonio sólido dentro de Hollywood y la política estadounidense. Se conocieron en 1977 en un evento benéfico, iniciaron una relación marcada por la distancia y, tras una primera negativa, se casaron en 1986. Juntos formaron una familia y tuvieron cuatro hijos entre 1989 y 1997.

Instagram

¿Un secreto bajo el mismo techo?

La estabilidad se rompió años después, cuando salió a la luz que Schwarzenegger había mantenido una relación con la niñera de la familia, Mildred Patricia Baena. El vínculo ocurrió a mediados de los años noventa y dio como resultado el nacimiento de Joseph Baena, nacido en 1997, apenas días después del último hijo del matrimonio.

Durante años, la situación permaneció oculta. Sin embargo, conforme el niño crecía, el parecido físico con Schwarzenegger se volvió evidente. En 2010, María Shriver comenzó a sospechar y, tras abordar el tema en terapia de pareja, confrontó directamente a su esposo. Schwarzenegger confirmó entonces la paternidad.

En mayo de 2011, el matrimonio anunció su separación tras 25 años juntos, desatando uno de los escándalos más comentados de la vida pública del actor. Con el tiempo, Schwarzenegger reconoció públicamente a Joseph Baena como su hijo y ha mantenido una relación cercana con él, quien siguió los pasos de su padre y hoy tiene una carrera en la actuación.