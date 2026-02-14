Revista
Entretenimiento

Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio

La historia que reveló un hijo secreto y que marcó el final de una relación de 25 años, este es el enigma que vivió bajo el mismo techo

Febrero 14, 2026 • 
Tania Franco
Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio

Steve Granitz/WireImage

La historia entre Arnold Schwarzenegger y María Shriver fue durante décadas vista como un matrimonio sólido dentro de Hollywood y la política estadounidense. Se conocieron en 1977 en un evento benéfico, iniciaron una relación marcada por la distancia y, tras una primera negativa, se casaron en 1986. Juntos formaron una familia y tuvieron cuatro hijos entre 1989 y 1997.

Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio

Instagram

¿Un secreto bajo el mismo techo?

La estabilidad se rompió años después, cuando salió a la luz que Schwarzenegger había mantenido una relación con la niñera de la familia, Mildred Patricia Baena. El vínculo ocurrió a mediados de los años noventa y dio como resultado el nacimiento de Joseph Baena, nacido en 1997, apenas días después del último hijo del matrimonio.

Arnold Schwarzenegger, la niñera y el hijo que cambió su vida y acabó con su matrimonio

Reddit.

Durante años, la situación permaneció oculta. Sin embargo, conforme el niño crecía, el parecido físico con Schwarzenegger se volvió evidente. En 2010, María Shriver comenzó a sospechar y, tras abordar el tema en terapia de pareja, confrontó directamente a su esposo. Schwarzenegger confirmó entonces la paternidad.

El escándalo que terminó con el matrimonio de Arnold Schwarzenegger y María Shriver

Instagram.

En mayo de 2011, el matrimonio anunció su separación tras 25 años juntos, desatando uno de los escándalos más comentados de la vida pública del actor. Con el tiempo, Schwarzenegger reconoció públicamente a Joseph Baena como su hijo y ha mantenido una relación cercana con él, quien siguió los pasos de su padre y hoy tiene una carrera en la actuación.

Arnold Schwarzenegger
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Latin Grammy 2022: Nodal junto a Cazzu y otras parejas que asistieron
Entretenimiento
El significado profundo de “Sauvignon Blanc” de Rosalía
Febrero 13, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
Adam Sandler elogia a Bad Bunny tras el Super Bowl LX
Entretenimiento
Adam Sandler habla de Bad Bunny tras el Medio Tiempo del Super Bowl LX
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Entretenimiento
¿Cuánto les pagaron a los “arbustos” del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?
Febrero 13, 2026
 · 
Tania Franco
nina-andrea-legarreta-novio.jpeg
Entretenimiento
Hija de Andrea Legarreta se pronuncia sobe la nueva relación de su mamá
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Lionel_Messi_y_Antonela_Roccuzzo.png
Entretenimiento
San Valentín: 14 parejas que demuestran que el amor puede durar
Historias de amor que atravesaron décadas, fama y transformaciones personales, y que hoy siguen apostando por el compromiso y la complicidad
Febrero 11, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
majo-aguilar-nyfw.jpeg
Entretenimiento
Majo Aguilar asiste como invitada al show de Carolina Herrera en NYFW
La cantante debutó en New York Fashion Week asistiendo en primera fila al desfile Otoño-Invierno 2026 de Carolina Herrera, convirtiéndose en la primera artista mariachi en formar parte de este escenario fashion
Febrero 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
Entretenimiento
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX
El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái
Febrero 09, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila