Adam Sandler habla de Bad Bunny tras el Medio Tiempo del Super Bowl LX

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX sigue generando reacciones, y una de las más comentadas fue la de Adam Sandler. El actor dejó claro que el espectáculo no fue un mensaje político, sino una auténtica declaración de amor a la cultura latina.

Oh, Benito estuvo increíble. Suelto, feliz, hizo que todos se sintieran eufóricos. Me encantó. Y felicidades al Bunny. Es un gran, gran ser humano. Adam Sandler.

Sus palabras refuerzan la celebración de raíces, identidad y conexión con Latinoamérica, donde la música, el idioma y la emoción fueron los verdaderos protagonistas. Más que un mensaje ideológico, el show de Bad Bunny se consolidó como un momento de orgullo cultural en uno de los escenarios más vistos del mundo.