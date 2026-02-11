¡Amor a los 50! Famosas que se dieron otra oportunidad en el amor

El amor no entiende de calendarios ni de etapas fijas. Cada vez son más las mujeres del espectáculo que, lejos de los estereotipos, confirman que volver a enamorarse después de los 50 es posible, pleno y consciente. Este 14 de febrero recordamos esas relaciones que nos hacen volver a creer en el amor.

Andrea Legarreta

Una de ellas es Andrea Legarreta, quien recientemente confirmó que atraviesa una nueva etapa sentimental. La conductora habló abiertamente de su relación con el entrenador Luis Carlos Origel, a quien describió como “un caballero”. Lo que comenzó como una amistad de años hoy se ha transformado en una relación que vive con calma, madurez y entusiasmo.

RRSS

Galilea Montijo

También Galilea Montijo decidió apostar nuevamente por el amor junto a Isaac Moreno. La pareja posó por primera vez junta para la portada de CARAS en agosto de 2024, donde compartieron detalles íntimos de su historia: desde su deseo de formar una familia, hasta cómo manejan la diferencia de edad, la fama, el salario y la relación con los hijos de cada uno.

Instagram: Galilea Montijo.

Daniela Magun

Otro caso que ha dado de qué hablar es el de Daniela Magun y Alex de Magneto, quienes retomaron su relación tras una ruptura mediática a finales de 2023. Reconciliados desde 2024, la pareja continúa junta a inicios de 2026, compartiendo viajes y momentos que reflejan una relación más sólida y consciente.

RRSS

Historias que confirman que el amor, cuando llega en el momento justo, puede ser incluso más fuerte, libre y auténtico. Porque nunca es tarde para volver a creer.