Surge nueva información que cuestiona la causa de muerte de Kurt Cobain

Un grupo privado de científicos forenses reabrió el caso del músico que según la versión oficial murió tras suicidarse, luego de que hallaron una herida de escopeta en su cabeza y la presencia de una nota manuscrita. Los investigadores sugieren la posibilidad de que haya muerto de un homicidio cuidadosamente encubierto.

Impulsados por las inconsistencias en la investigación original, los científicos revisaron el material forense y la autopsia de Cobain. Según Wikins, tres días después de analizar la evidencia, reportaron a Daily Mail que el famoso podría haber sido asesinado.

El informe, presentó diez elementos clave que desafiaron la hipótesis del suicidio. Entre los principales argumentos se encuentra la posibilidad de que Cobain fue forzado a consumir una sobredosis de heroína que lo incapacitó, para luego ser asesinado con la escopeta.

El documento sostuvo que los daños observados en cerebro e hígado, así como la apariencia de hipoxia en órganos, “no ocurren en una muerte instantánea por escopeta, sino en una sobredosis prolongada”.