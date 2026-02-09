Suscríbete
Entretenimiento

El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX

El puertorriqueño apareció cantando una de las letras más revolucionarias de Bad Bunny: Lo que le pasó a Hawái

Febrero 09, 2026 • 
Tania Franco
El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX

Getty Images.

El 8 de febrero se celebró el Super Bowl LX, en San Francisco, donde Bad Bunny fue el encargado de dar el show de medio tiempo del partido en el que los Seattle Seahawks triunfaron contra los New England Patriots. Siendo Ricky Martin uno de los invitados especiales de Bad Bunny para subir al escenario del medio tiempo y cantar un fragmento de una de las canciones más revolucionarias de Benito: “Lo que le pasó a Hawái”.

Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”.
Bad Bunny. (Canción: Lo que le pasó a Hawái)

Pero… ¿qué pasó en Hawái?

La poderosa letra de Bad Bunny relata cómo Hawái fue un reino independiente durante gran parte del siglo XIX, con su propia monarquía y estructuras políticas. A medida que aumentó el interés de potencias extranjeras por su ubicación estratégica y sus recursos, especialmente para fines militares y comerciales, se intensificaron las presiones externas.

En 1893, un grupo de empresarios estadounidenses, con apoyo de tropas, derrocó a la reina Liliʻuokalani e instauró un gobierno provisional. Tras años de debate político en Estados Unidos y una fuerte presencia de intereses expansionistas, Hawái fue anexada formalmente en 1898 y finalmente se convirtió en el 50° estado de Estados Unidos en 1959, integrándose plenamente a la Unión como estado con representación y derechos completos.

¿Qué representa Ricky Martin?

Además de artistas como Celia Cruz y Héctor Lavoe, Ricky Martin es un cantante de Puerto Rico que se volvió icónico a nivel mundial, dándole visibilidad a la música latina de manera global, algo que Benito está exponenciando al día de hoy.

Es importante la presencia del intérprete de “Livin’ la Vida Loca”, porque además de que está relatando un hecho histórico, representa la honra por parte de Benito hacia los grandes artistas latinos que en su momento le abrieron el camino a la música latina en un medio mainstream. De alguna forma, gracias al éxito de Ricky Martin desde los años 90, hoy otro puertorriqueño está haciendo historia al cantar el primer medio tiempo en español, en un momento de alta tensión política.

Ricky martin Bad Bunny Super Bowl
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg
Entretenimiento
Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-super-bowljpeg
Entretenimiento
El significado de los looks que usó Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 09, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
lady-gaga-bad-bunny-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ChatGPT Image Feb 8, 2026, 11_28_17 PM.png
Entretenimiento
Bad Bunny emociona al mundo con un gesto repleto de simbolismo en el Super Bowl LX
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Entretenimiento
La lista de famosos que no se perdieron el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX
Invitados de lujo, orgullo latino y una noche histórica que reunió a las grandes estrellas
Febrero 08, 2026
 · 
Tania Franco
tom brady.jpg
Entretenimiento
Tom Brady estaría estrenando romance; así fue captado
El legendario quarterback fue visto bailando junto a la influencr Alix Earle durante una fiesta previa al Super Bowl
Febrero 08, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El triste origen de los outfits con los que Ariana Grande impuso moda en el 2018
Entretenimiento
El triste origen de los outfits de Ariana Grande con los que impuso moda en el 2018
La cantante reveló que su estilo más viral nació en un momento de duelo y vulnerabilidad, durante uno de los momentos más difíciles de su vida
Febrero 07, 2026
 · 
Tania Franco
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Todo lo que debes saber del halftime show del Super Bowl de Bad Bunny
Con una mezcla de éxitos mundiales y orgullo latino, Bad Bunny transforma el escenario deportivo más visto del mundo en una celebración cultural que promete quedarse en la historia
Febrero 06, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer