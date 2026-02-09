El profundo significado de la aparición de Ricky Martin en el escenario del Super Bowl LX

El 8 de febrero se celebró el Super Bowl LX, en San Francisco, donde Bad Bunny fue el encargado de dar el show de medio tiempo del partido en el que los Seattle Seahawks triunfaron contra los New England Patriots. Siendo Ricky Martin uno de los invitados especiales de Bad Bunny para subir al escenario del medio tiempo y cantar un fragmento de una de las canciones más revolucionarias de Benito: “Lo que le pasó a Hawái”.

Quieren quitarme el río y también la playa. Quieren al barrio mío y que abuelita se vaya. No, no suelte’ la bandera ni olvide’ el lelolai. Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái”. Bad Bunny. (Canción: Lo que le pasó a Hawái)

Pero… ¿qué pasó en Hawái?

La poderosa letra de Bad Bunny relata cómo Hawái fue un reino independiente durante gran parte del siglo XIX, con su propia monarquía y estructuras políticas. A medida que aumentó el interés de potencias extranjeras por su ubicación estratégica y sus recursos, especialmente para fines militares y comerciales, se intensificaron las presiones externas.

En 1893, un grupo de empresarios estadounidenses, con apoyo de tropas, derrocó a la reina Liliʻuokalani e instauró un gobierno provisional. Tras años de debate político en Estados Unidos y una fuerte presencia de intereses expansionistas, Hawái fue anexada formalmente en 1898 y finalmente se convirtió en el 50° estado de Estados Unidos en 1959, integrándose plenamente a la Unión como estado con representación y derechos completos.

¿Qué representa Ricky Martin?

Además de artistas como Celia Cruz y Héctor Lavoe, Ricky Martin es un cantante de Puerto Rico que se volvió icónico a nivel mundial, dándole visibilidad a la música latina de manera global, algo que Benito está exponenciando al día de hoy.

Es importante la presencia del intérprete de “Livin’ la Vida Loca”, porque además de que está relatando un hecho histórico, representa la honra por parte de Benito hacia los grandes artistas latinos que en su momento le abrieron el camino a la música latina en un medio mainstream. De alguna forma, gracias al éxito de Ricky Martin desde los años 90, hoy otro puertorriqueño está haciendo historia al cantar el primer medio tiempo en español, en un momento de alta tensión política.