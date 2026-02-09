Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez

Kim Kardashian y Lewis Hamilton asistieron juntos al evento deportivo del año desde un palco privado en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Ambos se mostraron cómplices y afectuosos, e incluso se besaron mientras disfrutaban del partido junto a Kendall Jenner, Hailey Bieber y Tyler, The Creator.

Su aparición confirma la relación que se especulaba semanas atrás, cuando disfrutaron de un fin de semana juntos en Reino Unido, alojados en un hotel privado de cinco estrellas, donde se supo que disfrutaron del spa, masajes en pareja y una cena romántica.

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 no eligieron cualquier evento para aparecer juntos por primera vez en público, sino que lo hicieron en el evento que cita a millones de personas en todo el mundo.

Ambos llegaron juntos al estadio y se sentaron en un palco VIP, desde donde bailaron y cantaron en el show de medio tiempo que ofreció Bad Bunny en el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Todo parece indicar que Kim Kardashian se ha dado una oportunidad en el amor con Lewis, a quien conoce desde hace muchos años.