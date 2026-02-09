Suscríbete
Entretenimiento

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se besan en público por primera vez

La socialité y el piloto hicieron su primera aparición pública como pareja durante el Super Bowl 2026

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-lewis-hamilton.jpeg

Kim Kardashian y Lewis Hamilton asistieron juntos al evento deportivo del año desde un palco privado en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Ambos se mostraron cómplices y afectuosos, e incluso se besaron mientras disfrutaban del partido junto a Kendall Jenner, Hailey Bieber y Tyler, The Creator.

Su aparición confirma la relación que se especulaba semanas atrás, cuando disfrutaron de un fin de semana juntos en Reino Unido, alojados en un hotel privado de cinco estrellas, donde se supo que disfrutaron del spa, masajes en pareja y una cena romántica.

La empresaria y el piloto de Fórmula 1 no eligieron cualquier evento para aparecer juntos por primera vez en público, sino que lo hicieron en el evento que cita a millones de personas en todo el mundo.

Ambos llegaron juntos al estadio y se sentaron en un palco VIP, desde donde bailaron y cantaron en el show de medio tiempo que ofreció Bad Bunny en el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Todo parece indicar que Kim Kardashian se ha dado una oportunidad en el amor con Lewis, a quien conoce desde hace muchos años.

Kim Kardashian Lewis Hamilton Super Bowl
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El triste origen de los outfits con los que Ariana Grande impuso moda en el 2018
Entretenimiento
El triste origen de los outfits de Ariana Grande con los que impuso moda en el 2018
Febrero 07, 2026
 · 
Tania Franco
Laura Pausini emociona al mundo al interpretar el himno italiano en Milán-Cortina 2026
Entretenimiento
Laura Pausini emociona al mundo al interpretar el himno italiano en Milán-Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Nick Jonas revela las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer: “Cada día es un regalo”
Entretenimiento
Nick Jonas revela las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer: “Cada día es un regalo”
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Taylor-y-Dom-en-Opalite.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift convierte el sillón rojo de Graham Norton en un desfile de cameos para el video de “Opalite”
Febrero 06, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Todo lo que debes saber del halftime show del Super Bowl de Bad Bunny
Con una mezcla de éxitos mundiales y orgullo latino, Bad Bunny transforma el escenario deportivo más visto del mundo en una celebración cultural que promete quedarse en la historia
Febrero 06, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
Quienes-son-los-hijos-de-Jorge-Salinas-y-sus-ex-parejas
Entretenimiento
Quiénes son los hijos de Jorge Salinas y sus ex parejas
Enero 18, 2023
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Bad Bunny Most Wanted Tour - Miami, FL
Entretenimiento
Estos son los 10 países que escuchan más a Bad Bunny
De Puerto Rico para el mundo, Benito conquista al mundo con su música
Mayo 16, 2025
 · 
Tania Franco
jugadores-mas-guapos-del-superbowljpeg
Sports
Ellos son los jugadores más guapos que verás en el Super Bowl LX este domingo
El Super Bowl 60 ya está a la vuelta de la esquina: Patriots de Nueva Inglaterra vs. Seahawks de Seattle, donde no solo reunirá a millones de aficionados pendientes del marcador, sino que también concentrará miradas en el carisma de los jugadores
Febrero 06, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente