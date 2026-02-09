Suscríbete
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz piensan adoptar un hijo

En medio del conflicto con David y Victoria Beckham, la pareja planea empezar su vida familiar con la llegada de un nuevo integrante

Febrero 09, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Nicola Peltz, Brooklyn Beckham

Brooklyn y Nicola

Getty Images

Fuentes cercanas a la familia aseguran que el primogénito de los Beckham y su esposa planean convertirse en padres por medio de la adopción. Según trascendió, la joven pareja desea tener varios hijos, pero quieren que uno sea adoptado.

Un amigo de la pareja dijo al medio The Sun, “este es un tema en el que Nicola y Brooklyn coinciden plenamente. Ambos desean tener varios hijos y que al menos uno sea adoptado. Saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean profundamente retribuir y ofrecerle a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible”.

Horas después de que se hicieran públicas estas declaraciones, Brittany, la hermana mayor de Nicola, compartió una emotiva frase en sus redes sociales que despertó el avispero de especulaciones. “That dream was planted in your heart for a reason. Trust It (ese sueño fue plantado en tu corazón por una razón. Confía en él”.

La decisión no sería solo personal, sino también por condiciones de salud de Nicola, quien ha perdido peso para prepararse para un nuevo personaje, lo que haría más difícil un embarazo en este momento.

La conversación sobre la posibilidad de tener un hijo adoptivo, llega en medio del distanciamiento absoluto entre Brooklyn y sus padres. Hace poco él mismo declaró que “no quiere reconciliarse” y “acusó a sus papás de manipular versiones mediáticas a costa de su privacidad y reputación”.

Debido al quiebre familiar, Brooklyn cubrió los tatuajes que tenía dedicados a su familia, incluyendo un tatuaje con la palabra “Dad” que formaba parte de un diseño de ancla, ahora reemplazado por elementos como un pez estrella y salvavidas. Imágenes que llevaba como tributos a sus hermanos Romeo, Cruz y Harper también fueron tapados con nuevos diseños, y finalmente, tatuajes dedicados a su mamá, igualmente quedaron ocultos.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
