Suscríbete
Entretenimiento

Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl

El puertorriqueño hizo historia en el show de medio tiempo del evento deportivo del año en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California

Febrero 08, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
lady-gaga-bad-bunny-super-bowl.jpeg

Bad Bunny puso en alto la cultura latinoamericana junto a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes lo acompañaron en el escenario durante su presentación que se convirtió en una fiesta multicultural al ritmo de la música latina.

Durante 13 minutos, Bad Bunny interpretó sus más grandes éxitos en un espectáculo que inició con el famoso tema “Titi me preguntó”, mientras el artista agarraba un balón y caminaba desde un laberinto mostrando varias profesiones empleadas por los migrantes, pasando por “La Casita”, una calle inspirada en Nueva York/Puerto Rico, hasta una boda y coreografías masivas que pusieron a todos a bailar.

Una de las grandes sorpresas fue la aparición de Lady Gaga, quien interpretó en solitario “Die With a Smile”, junto a Benito, con quien sacó sus mejores pasos de salsa en “Baile inolvidable”. Después, llegó la interpretación de “Nuevayol”, y al darle un premio a un niño migrante que hacía alusión a una versión infantil del cantante, apareció Ricky Martin, quien cantó “lo que pasó en Hawaii”, un tema en protesta donde toca temas como la privatización de recursos y la lucha por la identidad de Puerto Rico, haciendo alusión a lo que le pasó a la isla de Hawái.

lady gaga Ricky martin Bad Bunny
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
El triste origen de los outfits con los que Ariana Grande impuso moda en el 2018
Entretenimiento
El triste origen de los outfits de Ariana Grande con los que impuso moda en el 2018
Febrero 07, 2026
 · 
Tania Franco
Laura Pausini emociona al mundo al interpretar el himno italiano en Milán-Cortina 2026
Entretenimiento
Laura Pausini emociona al mundo al interpretar el himno italiano en Milán-Cortina 2026
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Nick Jonas revela las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer: “Cada día es un regalo”
Entretenimiento
Nick Jonas revela las complicaciones que enfrentó su bebé al nacer: “Cada día es un regalo”
Febrero 06, 2026
 · 
Tania Franco
Taylor-y-Dom-en-Opalite.jpg
Entretenimiento
Taylor Swift convierte el sillón rojo de Graham Norton en un desfile de cameos para el video de “Opalite”
Febrero 06, 2026
 · 
Camila Torre Forcén
bad-bunny-latin-grammy-ganadores.jpeg
Entretenimiento
Todo lo que debes saber del halftime show del Super Bowl de Bad Bunny
Con una mezcla de éxitos mundiales y orgullo latino, Bad Bunny transforma el escenario deportivo más visto del mundo en una celebración cultural que promete quedarse en la historia
Febrero 06, 2026
 · 
Vanessa Villalba Alcocer
britney spears
Entretenimiento
Britney Spears habla del miedo que le provoca su familia
Fue en 2021 cuando la cantante se liberó de la tutela por la que su padre mantuvo el control de sus finanzas y su vida personal durante casi 14 años
Febrero 06, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Jacob Elordi tiene novia? Esto es lo que realmente se sabe sobre su vida amorosa
Entretenimiento
¿Jacob Elordi tiene novia? Los rumores que vuelven a poner su vida amorosa bajo la lupa
Entre suposiciones de su relación profesional con Margot Robbie, el actor australiano en realidad tendría sus ojos puestos en alguien más
Febrero 04, 2026
 · 
Tania Franco
El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá
Entretenimiento
El actor de How I Met Your Mother, Josh Radnor, anuncia que fue papá
El intérprete de Ted Mosby anunció el nacimiento de su primer hijo y compartió un emotivo mensaje sobre esta nueva etapa de su vida
Febrero 05, 2026
 · 
Tania Franco