Lady Gaga y Ricky Martin, los invitados de Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny puso en alto la cultura latinoamericana junto a Lady Gaga y Ricky Martin, quienes lo acompañaron en el escenario durante su presentación que se convirtió en una fiesta multicultural al ritmo de la música latina.

Durante 13 minutos, Bad Bunny interpretó sus más grandes éxitos en un espectáculo que inició con el famoso tema “Titi me preguntó”, mientras el artista agarraba un balón y caminaba desde un laberinto mostrando varias profesiones empleadas por los migrantes, pasando por “La Casita”, una calle inspirada en Nueva York/Puerto Rico, hasta una boda y coreografías masivas que pusieron a todos a bailar.

Una de las grandes sorpresas fue la aparición de Lady Gaga, quien interpretó en solitario “Die With a Smile”, junto a Benito, con quien sacó sus mejores pasos de salsa en “Baile inolvidable”. Después, llegó la interpretación de “Nuevayol”, y al darle un premio a un niño migrante que hacía alusión a una versión infantil del cantante, apareció Ricky Martin, quien cantó “lo que pasó en Hawaii”, un tema en protesta donde toca temas como la privatización de recursos y la lucha por la identidad de Puerto Rico, haciendo alusión a lo que le pasó a la isla de Hawái.