Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026

El regreso de Justin Bieber a los Grammys 2026 fue una de las cosas más comentadas de este inicio de año. No solo porque fue acompañado por su esposa, Hailey Bieber, o porque se haya tomado una foto con Bad Bunny, sino porque hay una oscura historia detrás que muchas personas parecieron olvidar.

¿Por qué lucía incómodo?

Cuando Trevor Noah se acercó a Justin Bieber, él parecía bastante incómodo y sin ganas de participar demasiado en la dinámica. Por ello, el presentador decidió cerrar el momento incómodo y dirigirse a Hailey Bieber, bromeando acerca de un código de descuento para los labiales de su marca, Rhode.

No es sorpresa que el cantante canadiense se incomode en este tipo de eventos, ya que dejó bastante claro con su canción Yummy que estuvo en fiestas y ambientes exclusivos con algunas de las personas más poderosas del mundo, donde da a entender que él era el plato principal de la noche.

Además, con el arresto del rapero Sean Combs (P. Diddy) el año pasado —quien pasaba mucho tiempo con Justin— también salió a la luz que se encontró evidencia de fiestas en su mansión con famosos como Will Smith, Jennifer López, Leonardo DiCaprio, y más.

¿Justin Bieber dio un mensaje al quitarse la ropa en el escenario?

En el pasado, cuando Bieber apenas saltaba a la fama, cerca de 2008, comenzaron a viralizarse nuevamente el año pasado —a raíz del escándalo de P. Diddy— videos de entrevistas en las que le hacían preguntas inapropiadas y, peor aún, ignorando que era menor de edad. Además, la última presentación que tuvo en el escenario de los Grammys fue en 2011, cuando estas fiestas seguían sucediendo.

Con una constante sexualización, Justin Bieber daría a entender en su video Yummy haber sido víctima de abusos. Por ello, aparecer en el escenario de los Grammys 2026, en su gran regreso, y decidir salir en ropa interior podría significar un impactante mensaje de revolución: darle a la industria “lo que siempre le exigió, desde que era menor de edad”, pero bajo sus propias condiciones.

Vámonos, hay muchos hombres intentando meterse a tu cama. Justin Bieber. (Canción Yukon)

Además, interpretó la canción Yukon, de su nuevo álbum —también nominado— en su video musical apareció junto a su esposa y su bebé, lo que podría significar que, a pesar de todo lo que vivió, él sí protegerá a su hijo de aquello de lo que nadie lo protegió a él.