Suscríbete
Entretenimiento

Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026

El oscuro pasado del cantante canadiense vuelve a salir a la luz, y su incomodidad en la ceremonia no es casualidad

Febrero 02, 2026 • 
Tania Franco
Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026

El regreso de Justin Bieber a los Grammys 2026 fue una de las cosas más comentadas de este inicio de año. No solo porque fue acompañado por su esposa, Hailey Bieber, o porque se haya tomado una foto con Bad Bunny, sino porque hay una oscura historia detrás que muchas personas parecieron olvidar.

Bad Bunny gana el Grammy 2026 y da un poderoso y controversial discurso

Kevin Mazur/Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

¿Por qué lucía incómodo?

Cuando Trevor Noah se acercó a Justin Bieber, él parecía bastante incómodo y sin ganas de participar demasiado en la dinámica. Por ello, el presentador decidió cerrar el momento incómodo y dirigirse a Hailey Bieber, bromeando acerca de un código de descuento para los labiales de su marca, Rhode.

Esta sería la oscura razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026

Getty Images.

No es sorpresa que el cantante canadiense se incomode en este tipo de eventos, ya que dejó bastante claro con su canción Yummy que estuvo en fiestas y ambientes exclusivos con algunas de las personas más poderosas del mundo, donde da a entender que él era el plato principal de la noche.

Además, con el arresto del rapero Sean Combs (P. Diddy) el año pasado —quien pasaba mucho tiempo con Justin— también salió a la luz que se encontró evidencia de fiestas en su mansión con famosos como Will Smith, Jennifer López, Leonardo DiCaprio, y más.

Justin Bieber - P. Diddy

Larry Marano / Getty Images file.

¿Justin Bieber dio un mensaje al quitarse la ropa en el escenario?

En el pasado, cuando Bieber apenas saltaba a la fama, cerca de 2008, comenzaron a viralizarse nuevamente el año pasado —a raíz del escándalo de P. Diddy— videos de entrevistas en las que le hacían preguntas inapropiadas y, peor aún, ignorando que era menor de edad. Además, la última presentación que tuvo en el escenario de los Grammys fue en 2011, cuando estas fiestas seguían sucediendo.

Esta sería la razón por la que Justin Bieber se quitó la ropa en el escenario de los Grammys 2026

Con una constante sexualización, Justin Bieber daría a entender en su video Yummy haber sido víctima de abusos. Por ello, aparecer en el escenario de los Grammys 2026, en su gran regreso, y decidir salir en ropa interior podría significar un impactante mensaje de revolución: darle a la industria “lo que siempre le exigió, desde que era menor de edad”, pero bajo sus propias condiciones.

Vámonos, hay muchos hombres intentando meterse a tu cama.
Justin Bieber. (Canción Yukon)

Además, interpretó la canción Yukon, de su nuevo álbum —también nominado— en su video musical apareció junto a su esposa y su bebé, lo que podría significar que, a pesar de todo lo que vivió, él sí protegerá a su hijo de aquello de lo que nadie lo protegió a él.

Justin Bieber Grammys Grammy Hailey Bieber Justin y Hailey
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
Kendall-Jenner-se.burla-de-la-maldición-Kardashian.jpg
Entretenimiento
Kendall Jenner se burla de “la maldición Kardashian” en un anuncio del Super Bowl LX
Enero 31, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
bella-hadid-ex-novio-arrestado
Entretenimiento
Adan Banuelos, ex de Bella Hadid es arrestado en Texas
Enero 31, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Entretenimiento
¿Miley Cyrus y Bad Bunny juntos? Así quedarían las mesas de los Grammy 2026
Enero 31, 2026
 · 
Tania Franco
Fallece Catherine O’Hara, ícono del cine y la televisión a los 71 años
Entretenimiento
Fallece Catherine O’Hara, ícono del cine y la televisión a los 71 años
Enero 30, 2026
 · 
Tania Franco
sasha montenegro hijos
Entretenimiento
Así lucen actualmente Nabila y Alexander, los herederos de la fortuna de Sasha Montenegro y José López Portillo
Fruto de su polémica relación y posterior matrimonio, Sasha Montenegro y José López Portillo tuvieron dos hijos: Nabila y Alexander, quienes han procurado llevar una vida paralela a la de sus mediáticos padres. Así lucen actualmente los herederos de la fortuna de los López Portillo-Montenegro
Febrero 15, 2024
 · 
Andrea Ávila
murio-pedro-torres
Entretenimiento
Murió el reconocido productor Pedro Torres
El exesposo de Lucía Méndez murió a los 72 años tras luchar contra una complicada enfermedad
Enero 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
bridgerton-4.jpeg
Entretenimiento
Cuándo se estrena en Netflix la parte 2 de Bridgerton temporada 4
La exitosa serie que combina romance e intriga en una reinvención fantástica de la era de la Regencia en Inglaterra de 1810 a 1820 estrena su cuarta temporada
Enero 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Entretenimiento
¡La guerra Beckham estalla en redes! David respalda públicamente a Victoria con un mensaje de orgullo
Brooklyn Beckham rompe el silencio y responde a su familia mientras Victoria Beckham celebra sin él
Enero 27, 2026
 · 
Tania Franco