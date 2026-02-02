Bad Bunny gana el Grammy 2026 y da un poderoso y controversial discurso

Con el Super Bowl LX a la vuelta de la esquina, Benito confesó que no puede dar ninguna presentación hasta el domingo 8 de febrero, que es su esperada presentación musical en el juego de Futbol Americano. Sin embargo, sí subió al escenario por ganar con álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

El triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 dentro de una categoría latina urbana no solo celebró su impacto musical, sino que dejó uno de los discursos más emotivos y comentados de la noche. Al subir al escenario, el cantante habló con honestidad sobre el clima actual y la facilidad con la que el odio se propaga, reconociendo incluso —con humildad— la dificultad de expresarlo en otro idioma.

Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir esto: ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres — somos humanos y somos estadounidenses. El odio se vuelve más poderoso cuando hay más odio. La única cosa que es más poderosa que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No se trata de odiarlos; se trata de amar a nuestra gente, amar a nuestra familia. Esa es la manera de hacerlo: con amor. No lo olviden, por favor. Gracias, gracias a Dios. Bad Bunny.

Además, durante la ceremonia destacaron la derrama económica que dejó en Puerto Rico la residencia que tuvo Bad Bunny, con más de 4 millones de dólares reflejados en la economía de su país. Un mensaje breve, humano y directo que reafirma por qué, más allá de los premios, su voz sigue teniendo un peso cultural y emocional que trasciende fronteras.