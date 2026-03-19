Azul Guaita y Andrés Baida confirman su romance tras “Como agua para chocolate”

El romance traspasó la pantalla. A días del final de Como agua para chocolate en HBO, Andrés Baida confirmó su relación con Azul Guaita, dejando atrás las especulaciones que surgieron durante las grabaciones.

Fue porque nos conocimos este y de ahí empezó a crecer mucha curiosidad de parte de los dos y mucho amor. Andrés Baida.

El actor también compartió detalles de su dinámica fuera de cámaras, describiendo una relación cercana, divertida y llena de complicidad. Desde jugar videojuegos en casa hasta largas noches de “pijamada”, ambos han encontrado formas de integrar sus mundos y construir un vínculo auténtico.

Nos la pasamos jugando cuando no estamos con los niños chiquitos por así que divirtiéndonos. Todos los días de pijamada, entonces está increíble. No nos aburrimos. Andrés Baida.

“Es increíble que ella pueda aprender de mi mundo y yo del suyo… eso es parte de una relación”, confesó, dejando ver una conexión que va más allá del proyecto que los unió. Con el cierre de la serie este domingo, la historia de Tita y Pedro llega a su fin en pantalla, pero para sus protagonistas, parece ser solo el comienzo.