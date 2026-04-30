EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio

Fotógrafo: Christopher Armenta @khrisarm

Stylist: Isabela González @byisabelagonzalez

Gromming: Daniel Casillas @casillasdaniel_

En un momento profundamente personal, Alexis Ayala se abre con honestidad para hablar de los cambios que hoy atraviesa, tras su separación. Lejos del drama, su narrativa está marcada por la serenidad, la reflexión y una filosofía clara: vivir bonito.

“Me encuentro bien, tranquilo, seguro, firme, viviendo mi día como si fuera el primero de mi vida, y eso me abre a muchas cosas”. dice el actor, quien actualmente atraviesa un proceso que no ha sido para nada sencillo.

El actor de telenovelas, cine y teatro nos cuenta que hoy, su mayor reto, es adaptarse a lo nuevo, “Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien [...] tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”.

En medio de esta transformación, sus hijas se mantienen como su eje principal. “Son un gran motor. Creo que la familia es siempre lo que nos hace tocar tierra, ellas y mi madre son los corazones que laten más fuerte dentro de mí”, expresa el actor, quien considera a la paternidad como un refugio y una responsabilidad que se ejerce con el ejemplo.

Y es que, como lo expresa, la familia es su centro y su paz. “Es mi happy place, lo más importante que tengo es el abrazo y el beso de mis hijas”, agrega Ayala.

Trabajo y hogar

Entre el escenario y su vida personal, el actor encuentra un equilibrio que le permite seguir conectado con lo esencial. Al hablar de su historia con Cinthia Aparicio, el cariño es evidente. “La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor. Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes [...] Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia, es muy grande e importante”.

Dice que de esa relación, se queda con lo valioso. “Con recuerdos maravillosos, me quedo con vida, me quedo con ímpetu [...] aprendí muchas cosas estando con ella y reafirmé el hecho de que vivir es increíble”.

Para Alexis, reconocer el amor en todas sus formas es fundamental para seguir avanzando. Asegura que este proceso también ha fortalecido su perspectiva. “Los cambios siempre son buenos y positivos en la vida [...] todos los días son una oportunidad de empezar, así que, estoy muy firme”.

Dice que esta filosofía de vida fue heredada de su padre. Entiende que tanto la tristeza como la alegría son pasajeras, pero siempre hay espacio para comenzar de nuevo. “No me reinvento, pero me retomo y me reencuentro, trato de abrazarme, de verme al espejo y amarme muchísimo”. Un ejercicio de amor propio, lejos de ser superficial, se convierte en una herramienta de reconstrucción.

Su corazón, asegura, permanece abierto. “Nunca está cerrado a nada, late más fuerte que nunca”, dice animado, sobre todo por la buena racha profesional por la que atraviesa. “Me ilusiona seguir activo. Quiero seguir actuando, moverme, seguir haciendo ejercicio, abrazar a mis hijas, poder equivocarme, vivir en libertad [...] y por supuesto que quiero, en el plano personal, el día de mañana poder caminar con alguien de la mano”.

La lección que hoy le deja la vida es simple pero poderosa: “Estoy aprendiendo que la vida sigue, que la vida es maravillosa, que así como algo empieza, también termina. Hay que tener fe y amor, lo que venga con alegría, con entusiasmo, con entrega y con respeto... Hay que vivir bonito”.

Además, el actor continúa enfocado en su carrera con nuevos proyectos en puerta. Próximamente estrenará Tan cerca de ti, nace el amor, donde dará vida a Aurelio Arellano y que llegará el 25 de mayo; mientras que el 18 de mayo iniciará grabaciones de Corazón de Marruecos, producción en la que interpretará a Germán Corona.

Antes de despedirse, deja un mensaje que resume su vínculo con el público: “Yo les dejo un beso en el corazón a todos los que me leen, no me suelten, yo no los voy a soltar, porque algo de lo que me hace fuerte, es el amor de todos ustedes”, concluye Alexis.

