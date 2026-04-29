Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en México

Karol G se presentará en el marco de su esperado “Viajando por el Mundo Tropitour”, en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León el viernes 6 de noviembre, para después cumplir su compromiso en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX el viernes 13 de noviembre.
Los precios de los boletos para el único concierto de Karol G hasta el momento en la CDMX, van desde poco más de 1,300 pesos hasta más de 35 mil pesos.
La preventa ya inició, y la venta general arrancará mañana a las 2:00 pm a través de Ticketmaster.
Además, existen algunas entradas a las cuales se les pueden sumar paquetes VIP, por ejemplo en General A y General B.
Estos son los precios de los tickets:
Personas con discapacidad: 1,848 pesos
Naranja C: 1,228 - 1,350 y 1,985 pesos
Verde C: 2,046 - 2,455 y 3,534 pesos
Naranja B: 2,703 - 3,136 - 3,450 - 3,784 y 4,402 pesos
Verde B: 3,331 - 3,931 - 3,997 - 4,700 y 5,270 pesos
GNP: 4,737 - 5,780 - 6,158 - 7,224 y 8,172 pesos
General B: 1,848 pesos
General A: 4,943 pesos
Pits: 12,264 pesos
En el caso de los boletos con paquetes VIP, los costos son:
VIP Papacito (General B): 8,348 pesos
VIP Carolina (General A): 13,038 pesos
VIP Latina Foreva (Zona GNP): 19,425 pesos
VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): 20,735 pesos
VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35,979 pesos
Mientras que los precios de los boletos para el concierto en Monterrey son:
Personas con discapacidad: 1,835 pesos
Pte. Baja: 3,658 y 4,755 pesos
Pte. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos
Pte. Alta: 2,840 y 3,935 pesos
Ote. Baja: 3,658 y 4,755 pesos
Ote. Alta: 2,840 y 3,935 pesos
Ote. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos
Norte Baja: 1,959 - 2,790 y 3,199 pesos
Norte Alta: 1,835 - 2,455 y 3,162 pesos
Norte Gral: 1,550 pesos
Club Seat Ote y Pte: 4,687 - 5,625 y 6,562 pesos
Cancha VIP A y B: 5,394 pesos
Pits: 12,276 pesos
Con los paquetes VIP el costo se modifica a:
VIP Papacito (cancha general): 8,335 pesos
VIP Carolina (A y B): 13,402 pesos
VIP Latina Foreva (Pte. Baja): 18,555 pesos
VIP Ivonny Bonita (Pte. Baja): 19,865 pesos
VIP 200 Copas (Pit derecho): 35,989 pesos
Los paquetes VIP para la presentación de Karol G en la CDMX tienen beneficios como:
VIP Papasito: Boleto en General B, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, check.in dedicado, equipo de check-in vip.
VIP Carolina: Todos los beneficios anteriores, excepto que el boleto es en General A.
VIP Latina Foreva: Boleto en primeras filas de la sección GNP, acceso al lounge con alimentos y dos bebidas de cortesía. Photobooth. Item de merch con diseño exclusivo, foto en alfombra naranja, acceso anticipado a compra de merch oficial.
VIP Ivonny Bonita: Todos los beneficios anteriores, expecto que tienes acceso a bar VIP durante el show y una experiencia de foto frente al escenario.
VIP 200 Copas: Todo lo anterior, con la diferencia de que el boleto es en zona de Pit con acceso prioritario y un pase de estacionamiento general.