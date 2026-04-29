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Cuánto cuestan los boletos para ver a Karol G en México

Ya fueron revelados los precios de los boletos para los conciertos de la colombiana, los cuales alcanzan hasta los 35 mil pesos en el Estadio GNP Seguros

Abril 29, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
Karol G se presentará en México con el Mañana Será Bonito Tour

Karol G se presentará en México con el Mañana Será Bonito Tour.

Especial

Karol G se presentará en el marco de su esperado “Viajando por el Mundo Tropitour”, en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León el viernes 6 de noviembre, para después cumplir su compromiso en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX el viernes 13 de noviembre.

Los precios de los boletos para el único concierto de Karol G hasta el momento en la CDMX, van desde poco más de 1,300 pesos hasta más de 35 mil pesos.

La preventa ya inició, y la venta general arrancará mañana a las 2:00 pm a través de Ticketmaster.

Además, existen algunas entradas a las cuales se les pueden sumar paquetes VIP, por ejemplo en General A y General B.

Estos son los precios de los tickets:

Personas con discapacidad: 1,848 pesos

Naranja C: 1,228 - 1,350 y 1,985 pesos

Verde C: 2,046 - 2,455 y 3,534 pesos

Naranja B: 2,703 - 3,136 - 3,450 - 3,784 y 4,402 pesos

Verde B: 3,331 - 3,931 - 3,997 - 4,700 y 5,270 pesos

GNP: 4,737 - 5,780 - 6,158 - 7,224 y 8,172 pesos

General B: 1,848 pesos

General A: 4,943 pesos

Pits: 12,264 pesos

En el caso de los boletos con paquetes VIP, los costos son:

VIP Papacito (General B): 8,348 pesos

VIP Carolina (General A): 13,038 pesos

VIP Latina Foreva (Zona GNP): 19,425 pesos

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): 20,735 pesos

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35,979 pesos

Mientras que los precios de los boletos para el concierto en Monterrey son:

Personas con discapacidad: 1,835 pesos

Pte. Baja: 3,658 y 4,755 pesos

Pte. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos

Pte. Alta: 2,840 y 3,935 pesos

Ote. Baja: 3,658 y 4,755 pesos

Ote. Alta: 2,840 y 3,935 pesos

Ote. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos

Norte Baja: 1,959 - 2,790 y 3,199 pesos

Norte Alta: 1,835 - 2,455 y 3,162 pesos

Norte Gral: 1,550 pesos

Club Seat Ote y Pte: 4,687 - 5,625 y 6,562 pesos

Cancha VIP A y B: 5,394 pesos

Pits: 12,276 pesos

Con los paquetes VIP el costo se modifica a:

VIP Papacito (cancha general): 8,335 pesos

VIP Carolina (A y B): 13,402 pesos

VIP Latina Foreva (Pte. Baja): 18,555 pesos

VIP Ivonny Bonita (Pte. Baja): 19,865 pesos

VIP 200 Copas (Pit derecho): 35,989 pesos

Los paquetes VIP para la presentación de Karol G en la CDMX tienen beneficios como:

VIP Papasito: Boleto en General B, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, check.in dedicado, equipo de check-in vip.

VIP Carolina: Todos los beneficios anteriores, excepto que el boleto es en General A.

VIP Latina Foreva: Boleto en primeras filas de la sección GNP, acceso al lounge con alimentos y dos bebidas de cortesía. Photobooth. Item de merch con diseño exclusivo, foto en alfombra naranja, acceso anticipado a compra de merch oficial.

VIP Ivonny Bonita: Todos los beneficios anteriores, expecto que tienes acceso a bar VIP durante el show y una experiencia de foto frente al escenario.

VIP 200 Copas: Todo lo anterior, con la diferencia de que el boleto es en zona de Pit con acceso prioritario y un pase de estacionamiento general.

karol g
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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