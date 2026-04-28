Revista
Síguenos en:
Personalidades

Seis universos, una mujer: el nuevo manifiesto de O Media con Vanessa Huppenkothen

Abril 28, 2026 • 
Caras
seis-universos-una-mujer-el-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.png

¡Abran paso a Vanessa Huppenkothen! La nueva campaña de O Media se revela como una declaración editorial que redefine el papel de sus revistas de lujo en la vida contemporánea: no solo como referentes de estilo, sino como espejos de identidad.

seis-universos-una-mujer-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.jpeg

En esta propuesta, Vanessa encarna a la mujer moderna en todas sus dimensiones. Porque hoy, ser una sola versión de una misma es quedarse corta. Somos múltiples, cambiantes, complejas. Y es ahí donde los seis universos editoriales de O Media cobran sentido: Caras, Caras Travel, Cosmopolitan, Vanidades, Esquire y Harper’s Bazaar.

seis-universos-mujer-nuevo-manifiesto-de-o-media-con-vanessa-huppenkothen.jpg

Cada título representa una faceta distinta: la sofisticación social, el espíritu viajero, la audacia, la elegancia atemporal, la visión contemporánea y el lujo en su máxima expresión. Juntos, construyen una guía integral para cada versión de la mujer que los habita, ofreciendo contenido curado que inspira, informa y eleva.

seis-universos-mujer-nuevo-manifiesto-de-o-media-vanessa-huppenkothen.jpg

Esta campaña también pone en valor el expertise detrás de cada imagen y cada historia. La curaduría editorial, el styling, las fotografías y el video fueron concebidos por reconocidos expertos de la industria creativa, colaboradores cercanos de O Media que conocen y entienden profundamente el ADN de cada uno de sus títulos. Su mirada no solo interpreta tendencias, sino que las traduce en narrativas visuales coherentes, aspiracionales y fieles al espíritu de cada publicación.

seis-universos-nuevo-manifiesto-de-o-media-vanessa-huppenkothen.jpg

En un entorno dominado por lo inmediato, estas revistas se consolidan como un refugio tangible donde el papel cobra vida. Más que páginas, son experiencias sensoriales que invitan a detenerse, a observar y a reconectar. Porque el verdadero lujo ya no está solo en lo que se posee, sino en cómo se vive cada momento.

Esta campaña no solo celebra a la mujer moderna; la entiende, la acompaña y la proyecta. Y nos recuerda que, en cada página, existe una versión de nosotros mismos esperando ser descubierta.

Caras
Relacionadas
DSC09934.JPG
Personalidades
Gala Dinner México vs Brasil Leyendas: una noche de nostalgia, legado y encuentro entre íconos
Abril 27, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
EXCLUSIVA: Mia Rubín, la voz de una nueva generación musical en México
Personalidades
EXCLUSIVA: Mia Rubín Legarreta, la voz de una nueva generación musical en México
Abril 20, 2026
 · 
Tania Franco
antonela-rocuzzo.jpeg
Personalidades
Antonela Roccuzzo deslumbra con un look de impacto
Abril 18, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
burillo.jpeg
Personalidades
Murió Alejandro Burillo, legendario directivo de la Selección Mexicana
Abril 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos de carlos salinas
Personalidades
Los hijos de Carlos Salinas de Gortari: así son sus vidas hoy
Marzo 06, 2021
 · 
Comercial
Joe Biden
Personalidades
Joe Biden gana la presidencia de Estados Unidos
Noviembre 07, 2020
 · 
Alejandra Morón
Anahí Allué en Cabaret
Personalidades
Anahí Allué regresa al teatro como Fräulein Schneider en Cabaret
Con 40 obras teatrales entre las que destacan “Chicago”, “El violinista en el tejado”,“Toc toc”, “Mamma mía”, “Wicked” y “Billy Elliot”, la artista argentina por origen y mexicana por elección, regresa para su más reciente puesta en escena, “Cabaret”.
Marzo 23, 2024
 · 
Patricio Chávez Varela
jose-jose.jpg
Personalidades
José José: biografía completa del Príncipe de la Canción (vida, canciones y muerte)
Septiembre 01, 2020
 · 
Gabriela Velasco