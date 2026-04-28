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Amigas comparten una experiencia fitness para probar una nueva línea deportiva

En un ambiente lleno de luz natural y buena energía, Glashaus fue el punto de encuentro para un grupo de celebrities, influencers y figuras del mundo fitness que se reunieron para vivir una mañana dedicada al movimiento, el bienestar y la conexión

Abril 28, 2026
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La experiencia estuvo pensada como un recorrido dinámico por distintas estaciones, donde las invitadas pudieron poner a prueba una nueva propuesta deportiva diseñada para acompañar diferentes niveles de actividad. Desde una sesión de yoga con cuencos, ideal para relajar y reconectar, hasta clases de box, entrenamiento funcional y cycling, cada espacio invitaba a fluir a su propio ritmo, explorando opciones de bajo, medio y alto impacto, así como una categoría Home pensada para los momentos previos y posteriores al entrenamiento.

Entre risas, fotos y momentos de complicidad, las asistentes disfrutaron también de una selección de bocadillos saludables, infusiones naturales y shots de jengibre, detalles que complementaron una experiencia wellness integral.

Más que un evento fitness, se trató de una mañana entre amigas donde el estilo de vida saludable y la moda se encontraron de forma orgánica, celebrando el movimiento desde una perspectiva cercana, auténtica y muy actual.

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