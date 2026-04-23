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Cavas Mestres será el vino espumoso oficial en las premiaciones de la Guía Michelin México 2026

Fue en la embajada de España en México, donde nos reunimos con su Embajador Juan Duarte y su esposo Mick Daly para disfrutar del cóctel en honor a la alianza de Mestres con la Guía Michelin México, impulsada por Wellnex Wine Imports.

Abril 23, 2026 • 
Tania Franco
Cavas Mestres será el vino espumoso oficial en las premiaciones de la Guía Michelin México 2026

Cortesía.

La Guía Michelin es uno de los sistemas de evaluación culinaria más prestigiosos del mundo. Creada en Francia, distingue a los mejores restaurantes con sus famosas estrellas, además de reconocer el servicio, la calidad y la experiencia gastronómica integral. En México, su llegada ha impulsado la visibilidad internacional de la cocina nacional y el trabajo de chefs, sommeliers y equipos de sala.

Cavas Mestres será el vino espumoso oficial en las premiaciones de la Guía Michelin México 2026

Cortesía

En una noche mágica e íntima dentro de la embajada de España en México, se anunció que la casa española Cavas Mestres será el vino espumoso oficial de las ceremonias de premiación de la Guía Michelin México 2026. En un evento encabezado por el Embajador de España en México Juan Duarte y su esposo Mick Daly, se sumó la visión de Rafaella de la Vega, representante de Desarrollo de Negocios y Patrocinios, quien expresó el orgullo de contar con un patrocinio tan especial

Se trata de una cita muy especial en la que se unen los mejores cavas de Bodegas Mestres con el saber hacer de los mejores chefs para reforzar la imagen de calidad, valor añadido y competitividad de nuestros vinos.
Juan Duarte

La alianza, impulsada por Wellnex Wine Imports, busca fortalecer la experiencia en torno a la premiación, que se llevará a cabo el 20 de mayo en Guadalajara y se entregará el premio “Mejor Servicio de México 2026”, destacando el papel fundamental de los equipos que elevan la experiencia gastronómica.

Cavas Mestres será el vino espumoso oficial en las premiaciones de la Guía Michelin México 2026

Cortesía.

Una sinfonía destacada y un secreto a voces

Entre la delicada selección de vinos, sin duda destacó para nosotros Clos Damiana 2009, una sinfonía que conquistó nuestro paladar. Aunque no está documentado como parte oficial de su proceso de elaboración, durante el cóctel nos compartieron que durante su crianza ponen música clásica sin parar esos 13 años, impregnando una delicadeza especial en el vino, reforzando la idea poética de un cava hecho con paciencia, sensibilidad y arte.

Cavas Mestres será el vino espumoso oficial en las premiaciones de la Guía Michelin México 2026 - Clos Damiana 2009

wellnex wine imports

Además, el evento reunió a chefs, sommeliers y figuras clave de la industria, celebrando el vínculo entre México y España a través de la gastronomía y el vino. Con este tipo de colaboraciones, la Guía Michelin continúa consolidando su impacto en México, posicionando al país como un referente global en la alta cocina.

Guia Michelin vinos
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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