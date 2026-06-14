Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

El evento destacó por su diversidad cultural, la música en vivo y un menaje de unidad que reflejó la identidad multicultural del país anfitrión. Ante miles de aficionados y una audiencia global, la ceremonia presentó un mosaico artístico inspirado en la diversidad canadiense, acompañado por efectos visuales, coreografías y representaciones culturales que mostraron la riqueza de las comunidades que conforman el país.

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La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada. Sobre el escenario se presentaron reconocidos artistas canadienses e internacionales encabezados por Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. También participaron Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

Las actuaciones combinaron pop, música urbana, ritmos multiculturales y elementos tradicionales canadienses, generando un ambiente festivo que fue ampliamente celebrado por los asistentes. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Michael Bublé y Alanis Morissette, quienes encabezaron el espectáculo musical de apertura.

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La ceremonia de Toronto formó parte del innovador formato de tres aperturas implementado para esta edición del Mundial, con celebraciones en los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. La propuesta busca resaltar la identidad cultural de cada nación organizadora y ofrecer una experiencia única a los aficionados de todo el mundo.