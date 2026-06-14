Revista
Síguenos en:
Sports

Así se vivió la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

La Copa Mundial continuó sus celebraciones inaugurales con una espectacular ceremonia en el Toronto Stadium (BMO Field) minutos antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

Junio 13, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
michael-buble.jpeg

Getty

El evento destacó por su diversidad cultural, la música en vivo y un menaje de unidad que reflejó la identidad multicultural del país anfitrión. Ante miles de aficionados y una audiencia global, la ceremonia presentó un mosaico artístico inspirado en la diversidad canadiense, acompañado por efectos visuales, coreografías y representaciones culturales que mostraron la riqueza de las comunidades que conforman el país.

mundial-canada.jpeg

Getty

La música fue una de las grandes protagonistas de la jornada. Sobre el escenario se presentaron reconocidos artistas canadienses e internacionales encabezados por Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara. También participaron Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, Sanjoy y William Prince.

Las actuaciones combinaron pop, música urbana, ritmos multiculturales y elementos tradicionales canadienses, generando un ambiente festivo que fue ampliamente celebrado por los asistentes. Uno de los momentos más destacados fue la participación de Michael Bublé y Alanis Morissette, quienes encabezaron el espectáculo musical de apertura.

mundial-canada.jpeg

Getty

La ceremonia de Toronto formó parte del innovador formato de tres aperturas implementado para esta edición del Mundial, con celebraciones en los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos. La propuesta busca resaltar la identidad cultural de cada nación organizadora y ofrecer una experiencia única a los aficionados de todo el mundo.

Mundial futbol
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
gilberto-mora.jpeg
Sports
El mexicano Gilberto Mora, es el jugador más joven del Mundial
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
raul-jimenezjpeg
Sports
La diadema de Raúl Jiménez, un símbolo de batalla que casi le cuesta la vida
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
katy-perry.jpeg
Entretenimiento
Katy Perry encendió la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos
Junio 12, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
quien-es-julian-quiñones.jpeg
Sports
Quién es Julián Quiñones, el futbolista que anotó el primer gol de México en el Mundial
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
salma-hayek.jpeg
Entretenimiento
Alejandro Fernández emociona al interpretar el Himno Nacional en la inauguración del Mundial 2026
El cantante mexicano protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia inaugural de la Copa al interpretar el Himno Nacional Mexicano ante más de 80 mil aficionados reunidos en el Estadio y millones de espectadores alrededor del mundo
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
El conmovedor motivo detrás del llanto de Raúl Jiménez tras su gol en el Mundial 2026
Sports
El conmovedor motivo detrás del llanto de Raúl Jiménez tras su gol en el Mundial 2026
El delantero mexicano no pudo contener las lágrimas después de marcar ante Sudáfrica; hace apenas unos meses perdió a su padre, quien soñaba con verlo anotar en una Copa del Mundo
Junio 11, 2026
 · 
Tania Franco
belinda.jpeg
Entretenimiento
Belinda deslumbra en la inauguración del Mundial con un diseño cubierto de cristales Swarovski
La cantante y actriz mexicana acaparó los reflectores durante la ceremonia de inauguración del Mundial al lucir un impresionante atuendo personalizado que combinó moda y lujo
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-mundialjpeg
Entretenimiento
Así se vivió la ceremonia de apertura del Mundial en la CDMX
La fiesta más grande del futbol arrancó oficialmente este jueves con una ceremonia de inauguración llena de música, color y cultura en el estadio Ciudad de México, el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas
Junio 11, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez