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¿Qué fue lo primero que hizo Jude Bellingham al terminar el Mundial 2026?

Después de convertirse en uno de los grandes fenómenos del Mundial 2026, el futbolista inglés cambió la intensidad de las canchas por una escapada romántica junto a su novia, Ashlyn Castro.

Julio 26, 2026 • 
Tania Franco
¿Qué fue lo primero que hizo Jude Bellingham al terminar el Mundial 2026?

Bradley Collyer - PA Images/PA Images via Getty Images

Si hubo un jugador que conquistó al mundo durante el Mundial 2026, ese fue Jude Bellingham. Con actuaciones decisivas, liderazgo dentro del campo y una personalidad que conectó con millones de aficionados, el mediocampista inglés se consolidó como una de las grandes figuras del torneo, incluso después de la eliminación de Inglaterra en los octavos de final frente a México.

Inglaterra cerró su participación derrotando 6-4 a Francia en el partido por el tercer lugar, con una actuación convincente que permitió a los ingleses despedirse del torneo con una medalla de bronce.

Así fueron las primeras horas de Jude Bellingham tras el Mundial

Una vez terminada su participación en la Copa del Mundo, Bellingham dejó atrás la presión de la competencia para disfrutar de un merecido descanso junto a Ashlyn Castro. La pareja fue captada recorriendo Disneyland California, donde caminaron tomados de la mano y disfrutaron de las atracciones con total naturalidad, mostrando una faceta mucho más relajada lejos de los estadios.

Después de un verano inolvidable en el que reafirmó su estatus como una de las máximas estrellas de su generación, Bellingham inicia ahora un periodo de descanso antes de regresar a la actividad con el Real Madrid.

Jude Bellingham
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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