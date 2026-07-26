El vestido de novia que Audrey Hepburn nunca usó y terminó cambiando la vida de una joven italiana

Audrey Hepburn se vistió de novia en cinco ocasiones: dos veces en el cine, dos en sus bodas y una para un enlace que nunca llegó a celebrarse, y ese último vestido es el protagonista de esta historia.

En lugar de convertirse en una pieza de colección, el vestido tuvo un destino inesperado: Audrey, conocida por su estilismo impecable y sofisticado, lo regaló a una joven italiana que no podía costear su vestido de novia.

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El vestido de novia de Audrey Hepburn que nunca llegó al altar

En 1952, Audrey Hepburn se comprometió con James Hanson mientras rodaba Vacaciones en Roma, una de sus películas más emblemáticas, y al estar en la ciudad italiana, la actriz pidió a las hermanas Fontana que se encargaran del diseño y confección de su vestido de novia.

Las hermanas Fontana diseñaron para ella un elegante vestido de novia de satén en color marfil, con cuello barco, manga francesa, ceñido a la cintura y rematado con un pequeño lazo, se dice que la actriz incluso aprovechaba sus descansos para asistir a la prueba de vestido.

Sin embargo, Audrey nunca llegaría al altar con este vestido, pues tan solo unas semanas antes del gran día, la boda se canceló; sin embargo, el vestido no quedaría en el olvido y tendría un destino inesperado.

El vestido de novia de Audrey Hepburn que nunca llegó al altar Bettmann/Bettmann Archive

El vestido de novia de Audrey Hepburn que terminó en manos de una novia italiana

Tras cancelar su compromiso, Audrey pidió que su vestido de novia fuera donado a una joven sin recursos, que no pudiera pagar un vestido como ese, y la afortunada fue Amabile Altobello, una italiana que pudo casarse luciendo el mismo diseño de marfil creado para la actriz.

La historia de Amabile Altobello se dio a conocer en 2002, cuando se reveló que ganó un concurso radiofónico tras contar que no podía pagar su boda, por lo que las hermanas Fontana eligieron regalarle el vestido donado por Audrey.

Años después, la pieza fue exhibida en el Museo de la Moda y subastada en 2009 por más de 12.000 euros.