Eiza González apoya a su novio Grigor Drimitrov en el Abierto de Los Cabos 2026

Eiza González fue captada en el hotel sede del torneo y posteriormente en las instalaciones del certamen, donde convivió con aficionados y mostró su respaldo a Dimitrov, quien se ha convertido en una de las principales figuras del evento.

Las redes sociales del Abierto de Los Cabos compartieron imágenes y videos de la pareja, despertando el entusiasmo de los asistentes y de los seguidores del tenis.

La presencia de Eiza González no pasó desapercibida, decenas de aficionados aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con la protagonista de películas como Baby Driver, Godzilla vs Kong y Ambulance, mientras otros esperan verla alentando desde las gradas durante los encuentros del búlgaro.

Más allá de su posición actual en el Ranking ATP, Grigor Dimitrov es considerado uno de los nombres más atractivos del Abierto de Los Cabos por su trayectoria y experiencia en el circuito profesional. El tenista de 35 años busca recuperar protagonismo tras superar diversos problemas físicos que marcaron las últimas temporadas y llega a México con el respaldo de Eiza.

Su participación ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, quienes reconocen al ex número tres del mundo como uno de los jugadores con mayor talento de su generación.

Desde que hicieron pública su relación, Eiza y Dimitrov han sido vistos juntos en distintos eventos deportivos y sociales. La actriz ha acompañado al tenista en varios compromisos internacionales, mientras que Dimitrov también ha mostrado públicamente su admiración y apoyo hacia la mexicana.