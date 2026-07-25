Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Eiza González apoya a su novio Grigor Drimitrov en el Abierto de Los Cabos 2026

La actriz mexicana volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida personal al viajar a Los Cabos para acompañar y apoyar a su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, durante su participación en el torneo de tenis

Julio 25, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
eiza-gonzalez-los-cabos.jpeg

Getty

Eiza González fue captada en el hotel sede del torneo y posteriormente en las instalaciones del certamen, donde convivió con aficionados y mostró su respaldo a Dimitrov, quien se ha convertido en una de las principales figuras del evento.

Las redes sociales del Abierto de Los Cabos compartieron imágenes y videos de la pareja, despertando el entusiasmo de los asistentes y de los seguidores del tenis.

La presencia de Eiza González no pasó desapercibida, decenas de aficionados aprovecharon la oportunidad para fotografiarse con la protagonista de películas como Baby Driver, Godzilla vs Kong y Ambulance, mientras otros esperan verla alentando desde las gradas durante los encuentros del búlgaro.

Más allá de su posición actual en el Ranking ATP, Grigor Dimitrov es considerado uno de los nombres más atractivos del Abierto de Los Cabos por su trayectoria y experiencia en el circuito profesional. El tenista de 35 años busca recuperar protagonismo tras superar diversos problemas físicos que marcaron las últimas temporadas y llega a México con el respaldo de Eiza.

Su participación ha generado gran expectativa entre los aficionados mexicanos, quienes reconocen al ex número tres del mundo como uno de los jugadores con mayor talento de su generación.

Desde que hicieron pública su relación, Eiza y Dimitrov han sido vistos juntos en distintos eventos deportivos y sociales. La actriz ha acompañado al tenista en varios compromisos internacionales, mientras que Dimitrov también ha mostrado públicamente su admiración y apoyo hacia la mexicana.

eiza-gonzalez-grigor-dimitrovjpeg

Getty

Eiza González Grigor Dimitrov Abierto de Tenis Los Cabos
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar
Entretenimiento
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar
Julio 24, 2026
 · 
Tania Franco
La complicada relación de Amy Winehouse con su padre Mitch Winehouse
Entretenimiento
La tormentosa relación entre Amy Winehouse y su padre que marcó su vida y su carrera
Julio 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
El debut de Suri, hija de Katie Holmes y Tom Cruise, en el teatro musical
Entretenimiento
Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, sigue los pasos sus padres y debuta como actriz en el teatro
Julio 24, 2026
 · 
Melisa Velázquez
pedro-pascal-estrella-hollywood
Entretenimiento
Pedro Pascal recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood
Julio 24, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
christian-nodal-agradecimiento-nodal
Entretenimiento
Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija
El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
ricky-martin.JPG
Entretenimiento
Ricky Martin conquista la Ciudad de México con un rotundo sold out
El artista ofreció una noche inolvidable ante 20 mil pesonas en el Estadio Fray Nano como parte del inicio de su gira por México
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Andrea Legarreta y Erik Rubín.jpg
Entretenimiento
Andrea Legarreta reacciona al nuevo romance de Erik Rubín
La conductora habló sobre la nueva oportunidad que se está dando su ex en el amor
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
leonardo-di-caprio-vittoria.jpeg
Entretenimiento
Leonardo DiCaprio asiste a los Oscar con su novia Vittoria Ceretti
El actor sorprendió al aparecer con la modelo italiana, con quien comenzó su relación en 2023
Marzo 16, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez