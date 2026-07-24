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“Ian Somerhalder estaba ahí": Paul Wesley revela cómo conoció a su esposa, Natalie Kuckenburg

El actor de The Vampire Diaries reveló que un encuentro inesperado en un bar de Nueva York cambió su vida y dio inicio a su romance con la modelo brasileña.

Julio 24, 2026 • 
Tania Franco
"Ian Somerhalder estaba ahí": Paul Wesley revela cómo conquistó a su esposa

(Photo by Christian Vierig/Getty Images)

Después de celebrar su boda en una íntima ceremonia, Paul Wesley compartió en Call Her Daddy la historia de cómo conoció a Natalie Kuckenburg, una anécdota que, según él, pudo haber terminado de una forma muy distinta.

Durante una conversación, el protagonista de The Vampire Diaries recordó que todo ocurrió en el bar de un amigo cercano, en East Village, Nueva York, al que llegó acompañado de su amigo y excompañero de reparto Ian Somerhalder.

"Ian Somerhalder estaba ahí": Paul Wesley revela cómo conquistó a su esposa

IG: Paul Wesley

¿Amor a primera vista?

Al entrar al lugar, una mujer llamó inmediatamente su atención. Aunque confesó que no suele acercarse a desconocidas porque considera que es muy malo “ligando”. El dueño del bar, quien además era amigo de Paul, apareció justo en ese momento y los presentó oficialmente.

Empezamos a platicar y descubrimos que ella también era de Europa; mi familia también es de allá. Ella hablaba cinco idiomas y yo hablo dos. Seguimos conversando y conectamos de inmediato.
Paul Wesley
Paul Wesley revela cómo conoció a su esposa Natalie Kuckenburg

IG: Natalie Kuckenburg.

Al día siguiente, Paul tenía programado un viaje a Europa con un grupo de amigos, por lo que solo pudieron intercambiar números telefónicos. Cuando regresó a Nueva York, Natalie seguía en la ciudad y finalmente la invitó a salir. Aquella primera cita confirmó la conexión que ambos habían sentido desde el primer encuentro.

Era un viaje con amigos a Italia, curiosamente. Durante esas semanas seguimos escribiéndonos y yo le enviaba fotos desde Italia.
Paul Wesley
"Ian Somerhalder estaba ahí": Paul Wesley revela cómo conoció a su esposa, Natalie Kuckenburg

IG: Paul Wesley.

Lo que comenzó como una conversación improvisada en un bar terminó convirtiéndose en una sólida historia de amor. Tras iniciar su relación en 2022 y comprometerse durante un viaje a Italia en 2025, Paul Wesley y Natalie Kuckenburg se casaron en una ceremonia íntima en julio de 2026, noticia que la modelo confirmó en redes sociales con un emotivo mensaje: “Mr. and Mrs.”.

Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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