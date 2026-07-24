Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar

Aunque no tienen ningún parentesco, Shakira y Lele Pons han construido una estrecha amistad en los últimos años. Desde el videoclip de Soltera hasta la gira Las Mujeres Ya No Lloran y ahora el pódcast Suite 305, ambas han demostrado una gran complicidad. Incluso, la cantante es la madrina de Eloísa, la hija de la influencer y Guaynaa.

Instagram. Lele Pons.

Entre risas, Shakira explicó que suele “diagnosticar” a las personas cercanas cuando se sienten mal, algo que, según ella, hace con bastante precisión. Por lo que confesó que, si algún día dejara la música, ya sabe que le gustaría dedicarse a la medicina.

La gente que me conoce siempre dicen que soy médica empírica, porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando. Shakira

Lars Baron/Getty Images

Lele Pons confirmó la anécdota y recordó que la colombiana incluso tiene una auténtica farmacia en casa, donde suele ayudar a familiares y amigos cuando necesitan algún consejo.

Cuando la gente empiece a consumir menos mi música, entonces ahí me voy a la universidad a estudiar medicina. Yo creo que sí. Shakira

Más allá de su exitosa trayectoria musical, esta revelación mostró una faceta poco conocida de la artista. Su curiosidad por la medicina, su gusto por aprender sobre la salud y el hecho de convertirse en la “médica” de su grupo de amigos han conmovido a sus fans.