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Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar

En una conversación con Lele Pons, la cantante sorprendió al confesar que imagina regresar a la universidad para estudiar la carrera que siempre le ha apasionado

Julio 24, 2026 • 
Tania Franco
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar

Lars Baron/Getty Images

Aunque no tienen ningún parentesco, Shakira y Lele Pons han construido una estrecha amistad en los últimos años. Desde el videoclip de Soltera hasta la gira Las Mujeres Ya No Lloran y ahora el pódcast Suite 305, ambas han demostrado una gran complicidad. Incluso, la cantante es la madrina de Eloísa, la hija de la influencer y Guaynaa.

Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa

Instagram. Lele Pons.

Entre risas, Shakira explicó que suele “diagnosticar” a las personas cercanas cuando se sienten mal, algo que, según ella, hace con bastante precisión. Por lo que confesó que, si algún día dejara la música, ya sabe que le gustaría dedicarse a la medicina.

La gente que me conoce siempre dicen que soy médica empírica, porque me encanta la medicina, siempre estoy diagnosticando.
Shakira
Shakira sorprende al revelar qué carrera universitaria quiere estudiar

Lars Baron/Getty Images

Lele Pons confirmó la anécdota y recordó que la colombiana incluso tiene una auténtica farmacia en casa, donde suele ayudar a familiares y amigos cuando necesitan algún consejo.

Cuando la gente empiece a consumir menos mi música, entonces ahí me voy a la universidad a estudiar medicina. Yo creo que sí.
Shakira

Más allá de su exitosa trayectoria musical, esta revelación mostró una faceta poco conocida de la artista. Su curiosidad por la medicina, su gusto por aprender sobre la salud y el hecho de convertirse en la “médica” de su grupo de amigos han conmovido a sus fans.

Shakira Lele Pons
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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