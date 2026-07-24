La tormentosa relación entre Amy Winehouse y su padre que marcó su vida y su carrera

Han pasado 15 años desde la muerte de Amy Winehouse, y sigue siendo una de las voces más recordadas de la música, la artista británica, conocida por su estilo único y su poderosa interpretación de soul, jazz y R&B, dejó un legado inolvidable al paso del tiempo.

Tras su muerte en 2011, cuando solo tenía 27 años, la relación con su padre, Mitch Winehouse, sigue siendo objeto de debate debido a las críticas sobre el papel que desempeñó en los momentos más difíciles de la cantante, así como las millonarias ganancias que sigue recibiendo de la música de su hija.

La complicada relación de Amy Winehouse con su padre Mitch Winehouse

Aunque Amy y su padre mantuvieron un vínculo cercano y él impulsó su talento desde sus inicios, la fama mundial de la cantante cambió la dinámica entre ambos, debido principalmente a sus problemas de adicción.

Sin embargo, las crisis personales y la exposición constante de los medios convirtieron su relación en un tema polémico que generó críticas y opiniones divididas sobre el papel de su padre durante los momentos más difíciles de su vida.

En 2009, la visita de Mitch a Amy durante su recuperación en Santa Lucía generó controversia, debido a que estuvo acompañada por cámaras de televisión, algunos críticos cuestionaron la exposición mediática, al considerar que la cantante necesitaba privacidad para enfocarse en su bienestar y tratamiento.

Con los años, algunos allegados, periodistas y seguidores de Amy cuestionaron el papel de su padre, Mitch, al considerar que priorizó la carrera y la exposición pública de la cantante sobre su recuperación.

Estas críticas aumentaron tras el documental Amy (2015), que mostró testimonios sobre el entorno de la artista en sus últimos años; sin embargo, nunca se comprobó que Mitch hubiera actuado ilegalmente o que tuviera responsabilidad directa en el deterioro de la salud de su hija.

Amy Winehouse tenía una villa en Santa Lucía donde pasaba tiempo de tranquilidad INSTAGRAM

Amy Winehouse sigue haciendo millonarios a sus padres tras su muerte

Tras la muerte de Amy Winehouse en 2011, Mitch creó la Amy Winehouse Foundation, enfocada en apoyar a jóvenes y prevenir las adicciones, además, también ha participado en homenajes y proyectos sobre el legado de su hija, mientras continúa defendiendo su papel como padre ante las críticas que surgieron después del fallecimiento de la cantante.

Sin embargo, también se ha visto beneficiado de la herencia y legado de su hija, Mitch y la madre de Amy, Janis Winehouse, se han beneficiado económicamente del éxito continuo de sus canciones, reediciones, documentales, productos oficiales y proyectos relacionados con la cantante.

De acuerdo con iMDB, podría estar facturando alrededor de un millón de libras al año, además de la herencia de más de 2 millones de libras y un par de propiedades de lujo que Amy compró en Camden.