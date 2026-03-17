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Christian Nodal rompe el silencio sobre la demanda contra Cazzu por su hija

El cantante explicó que su intención es proteger la privacidad de su hija Inti, evitando que la menor sea expuesta en redes sociales

Marzo 16, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Christian Nodal habló abiertamente sobre la demanda que mantiene con su expareja, la cantante argentina Cazzu. Durante un breve encuentro con la prensa, aprovechó para aclarar algunos puntos sobre el proceso legal que enfrenta con la madre de su hija. De acuerdo con el intérprete, la demanda no está relacionada con cuestiones económicas ni con la custodia de la niña, sino con la exposición de Inti en redes sociales, ya que prefiere que la pequeña mantenga un bajo perfil.

“La demanda que tengo va por ahí, para que no la tengan expuesta en redes”, dijo el cantante, quien añadió que conforme su hija crezca, tendrá la libertad de elegir si quiere seguir el camino de sus famosos padres, sin sentir presión por haber estado expuesta desde pequeña.

“Me lo estoy reservando para que lo que ella decida ser de grande, cuando cumpla la mayoría de edad, sea 100% su decisión. Estoy procurando que esté lo menos expuesta posible en redes”, añadió.

Horas después, Cazzu publicó fotos donde aparece Inti disfrazada de la princesa Tiana de la película “la princesa y el sapo”, así como una con unas zapatillas rosas. En otra aparecen juntas disfrutando del sol y la arena a la orilla del mar.

Chistian Nodal Cazzu
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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