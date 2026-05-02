Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Qué sabemos de la secuela de la biopic de Michael Jackson

La biopic centrada en la vida del “rey del pop”, no solo ha sido un éxito rotundo en taquilla, sino que ya abrió la puerta a una continuación cinematográfica

Mayo 01, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-super-bowl

Getty Images

A pocos días de su estreno, se confirmó que está en desarrollo una secuela, impulsada por el fuerte desempeño comercial y el amplio material que quedó fuera del primer corte de la primera película, dirigida por Antoine Fuqua, la cual narra la vida del artista desde su infancia con los Jackson 5 hasta finales de los años 80, dejando fuera etapas clave de su carrera.

Esto ha permitido que la secuela tenga un amplio margen narrativo para explorar nuevas etapas, particularmente su consolidación como superestrella global en los años 90.

De acuerdo con reportes recientes, la segunda parte abordaría aspectos más complejos de la vida del cantante, como su vida personal, relaciones y controversias legales, incluyendo el mediático juicio de 2005 y otros episodios polémicos. Sin embargo, este enfoque plantea retos importantes para los realizadores, quienes buscan equilibrar el retrato artístico con los temas más sensibles de su historia.

El desarrollo de la secuela también se apoya en una gran cantidad de material ya filmado. Se estima que cerca del 30% del metraje original no utilizado podría servir como base para la continuación, lo que permitiría acelerar su producción. Además, el propio equipo creativo ha señalado que durante el rodaje se capturaron escenas suficientes para expandir la historia en más de una entrega.

En términos de producción, los estudios han señalado que el rodaje podría comenzar entre 2026 y 2027, aunque aún no existe una fecha oficial de estreno. Algunas estimaciones apuntan a un posible lanzamiento hacia 2028, dependiendo del avance del proyecto y la resolución de los problemas legales.

Michael Jackson
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski
Entretenimiento
Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski
Abril 30, 2026
 · 
Tania Franco
alondra-de-la-parra-esta-en-mexico-de-la-mano-de-gnp-seguros.jpeg
Entretenimiento
Alondra de la Parra está en México, de la mano de GNP Seguros
Abril 30, 2026
 · 
Caras
shiloh jolie pitt gana 14 mil dolares a la semana
Entretenimiento
Hijos de famosos que son idénticos a sus padres en su infancia
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
el-diablo-viste-a-la-moda-2.jpeg
Entretenimiento
Qué esperar de la secuela de El diablo viste a la moda 2
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
El actor nos comparte en exclusiva lo que ha aprendido en el camino de la reconstrucción personal y el lugar que hoy ocupa su familia.
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos
La modelo habló de la crianza que recibió del “rey del pop”, y recordó cada detalle de la regla que el artista tenía en casa
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Entretenimiento
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Con el furor por la biopic “Michael”, surgió el rumor de que Lady Gaga habría prestado la icónica chamarra roja de Thriller para la filmación, algo que es completamente falso.
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco