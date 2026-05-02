Qué sabemos de la secuela de la biopic de Michael Jackson

A pocos días de su estreno, se confirmó que está en desarrollo una secuela, impulsada por el fuerte desempeño comercial y el amplio material que quedó fuera del primer corte de la primera película, dirigida por Antoine Fuqua, la cual narra la vida del artista desde su infancia con los Jackson 5 hasta finales de los años 80, dejando fuera etapas clave de su carrera.

Esto ha permitido que la secuela tenga un amplio margen narrativo para explorar nuevas etapas, particularmente su consolidación como superestrella global en los años 90.

De acuerdo con reportes recientes, la segunda parte abordaría aspectos más complejos de la vida del cantante, como su vida personal, relaciones y controversias legales, incluyendo el mediático juicio de 2005 y otros episodios polémicos. Sin embargo, este enfoque plantea retos importantes para los realizadores, quienes buscan equilibrar el retrato artístico con los temas más sensibles de su historia.

El desarrollo de la secuela también se apoya en una gran cantidad de material ya filmado. Se estima que cerca del 30% del metraje original no utilizado podría servir como base para la continuación, lo que permitiría acelerar su producción. Además, el propio equipo creativo ha señalado que durante el rodaje se capturaron escenas suficientes para expandir la historia en más de una entrega.

En términos de producción, los estudios han señalado que el rodaje podría comenzar entre 2026 y 2027, aunque aún no existe una fecha oficial de estreno. Algunas estimaciones apuntan a un posible lanzamiento hacia 2028, dependiendo del avance del proyecto y la resolución de los problemas legales.