Paul Anthony Kelly sorprende al revelar que está casado y es papá tras el éxito de Love Story

El nombre de Paul Anthony Kelly se ha convertido en uno de los más comentados del momento tras su interpretación de John F. Kennedy Jr. en la serie Love Story. Sin embargo, más allá de su creciente popularidad, el actor sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de su vida: está casado y es padre.

En entrevista con People, Kelly habló abiertamente sobre su vida personal, dejando ver que su realidad está lejos de la narrativa romántica que proyecta en pantalla.

No puedo hablar mejor de mi esposa y del apoyo que me brinda. Conocer el amor que tengo con ella lo llevé directamente al personaje. Paul Anthony Kelly

El momento profesional que vive Kelly resulta aún más significativo si se considera que este fue su primer papel importante, luego de haber estado cerca de retirarse de la actuación. A sus 37 años, el actor encontró en “Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, la oportunidad que transformó su carrera y lo colocó en el centro de la conversación.

Instagram: Love Story FX.

Convertirme en padre en medio de toda esta locura no ha estado exento de retos, pero en cuanto llego a casa, estoy completamente presente, en modo papá: cambiando pañales, limpiando vómito y todo lo que viene con ello. Pero es la experiencia más mágica y no podría estar más feliz. Paul Anthony Kelly

Así, mientras conquista al público con su carisma en pantalla, Paul Anthony Kelly demuestra que su historia fuera de cámaras también está marcada por el amor, la familia y un giro inesperado que llegó justo en el momento indicado.