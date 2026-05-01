Revista
Síguenos en:
Entretenimiento

Paul Anthony Kelly sorprende al revelar que está casado y es papá tras el éxito de Love Story

El actor que dio vida a JFK Jr. confesó detalles de su vida personal en su primer gran papel, el que cambió su carrera a los 37 años.

Mayo 01, 2026 • 
Tania Franco
Paul Anthony Kelly sorprende al revelar que está casado y es papá tras el éxito de Love Story

Fotos: Paul Anthony Kelly.

El nombre de Paul Anthony Kelly se ha convertido en uno de los más comentados del momento tras su interpretación de John F. Kennedy Jr. en la serie Love Story. Sin embargo, más allá de su creciente popularidad, el actor sorprendió al revelar un aspecto poco conocido de su vida: está casado y es padre.

En entrevista con People, Kelly habló abiertamente sobre su vida personal, dejando ver que su realidad está lejos de la narrativa romántica que proyecta en pantalla.

Estuvo a punto de dejar la actuación y terminó siendo JFK Jr. en Love Story

Instagram: Hulu.

No puedo hablar mejor de mi esposa y del apoyo que me brinda. Conocer el amor que tengo con ella lo llevé directamente al personaje.
Paul Anthony Kelly

El momento profesional que vive Kelly resulta aún más significativo si se considera que este fue su primer papel importante, luego de haber estado cerca de retirarse de la actuación. A sus 37 años, el actor encontró en “Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”, la oportunidad que transformó su carrera y lo colocó en el centro de la conversación.

¿Qué pasó con el departamento de J.F.K Jr. tras su muerte? La sorprendente historia real detrás de Love Story

Instagram: Love Story FX.

Convertirme en padre en medio de toda esta locura no ha estado exento de retos, pero en cuanto llego a casa, estoy completamente presente, en modo papá: cambiando pañales, limpiando vómito y todo lo que viene con ello. Pero es la experiencia más mágica y no podría estar más feliz.
Paul Anthony Kelly

Así, mientras conquista al público con su carisma en pantalla, Paul Anthony Kelly demuestra que su historia fuera de cámaras también está marcada por el amor, la familia y un giro inesperado que llegó justo en el momento indicado.

Love Story la familia Kennedy
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Relacionadas
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson revela cuál era la regla que Michael Jackson imponía a sus hijos
Abril 30, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-divorcio-caras.jpg
Entretenimiento
EXCLUSIVA Alexis Ayala nos revela cómo vive su proceso de divorcio de Cinthia Aparicio
Abril 30, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Barry Keoghan, ex de Sabrina Carpenter, rompe el silencio sobre el bullying digital que está sufriendo
Entretenimiento
Barry Keoghan confiesa su lucha contra la adicción: “Estoy limpio desde hace dos años y medio”
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Entretenimiento
¿Lady Gaga prestó la chamarra de Thriller para la película de Michael Jackson? Esta es la verdad
Abril 29, 2026
 · 
Tania Franco
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
Entretenimiento
La última carta de Michael Jackson a su guardaespaldas: “Gracias por ser un padre”
La biopic Michael ha vuelto a poner en el centro la historia de Bill Bray, con una carta escrita a mano por El Rey del Pop, se conserva como una de las confesiones más conmovedoras que dejó sobre su vida privada y la fuerte conexión paternal con su guardaespaldas.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
Joe Jackson
Entretenimiento
Las confesiones más desgarradoras de Michael Jackson sobre su padre: “Había veces que me enfermaba de miedo”
Gracias a la biopic del Rey del Pop, han surgido videos a lo largo de los años de cómo Michael habló como pocas veces sobre el dolor que marcó su infancia con Joseph Jackson.
Abril 27, 2026
 · 
Tania Franco
lucero-caras-revista.jpg
Entretenimiento
EN PORTADA Lucero nos cuenta lo que nadie sabe de su faceta como mamá
Así, sin filtros, la actriz y cantante se describe como una mamá presente, ‘barco’ pero firme en valores. Hoy celebra a sus hijos, honra a su madre y vive un nuevo capítulo sobre el escenario con su gira Siempre Contigo en la que celebra 46 años de trayectoria. Además se sincera sobre la maternidad, la lactancia, el miedo de ser mamá primeriza y hasta de cuando su hija Lucero le pidió que la castigara.
Abril 27, 2026
 · 
Caleb Torres
anne-hathaway-dakota-johnsonjpeg
Entretenimiento
Anne Hathaway y Dakota Johnson juntas en el primer thriller de “Verity”
Las actrices se unen por primera vez en la cinta basada en una novela de Colleen Hoover, la escritora de “Romper el círculo”
Abril 29, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez