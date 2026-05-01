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Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski

La actriz y el actor fueron homenajeados en una ceremonia histórica junto a figuras como Meryl Streep, Matt Damon y Robert Downey Jr.

Abril 30, 2026 • 
Tania Franco
Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski

Getty Images.

Emily Blunt y Stanley Tucci fueron reconocidos con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia conjunta que reunió a algunas de las figuras más importantes de la industria. Algo que marcó un momento clave en la trayectoria de ambos actores, quienes han construido carreras sólidas tanto en cine comercial como en producciones aclamadas por la crítica.

El evento contó con la presencia de grandes estrellas como Meryl Streep, quien ofreció un discurso emotivo y lleno de humor, así como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Dwayne Johnson, quienes celebraron el talento y la trayectoria de los homenajeados.

Emily Blunt celebra su estrella en Hollywood acompañada por John Krasinski

Getty Images.

Siento como si yo te hubiera dado a luz, de verdad. Estoy muy orgullosa de ti, y todo lo que dijeron los demás es absolutamente cierto.
Meryl Streep

Este reconocimiento llega en un momento especialmente significativo, justo en la semana del estreno de El diablo viste a la moda 2, cinta que vuelve a reunir a varios de sus protagonistas y que reafirma la vigencia de una historia que marcó a toda una generación.

Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrella en Hollywood

Getty Images.

Es imposible no amar a Stanley Tucci. Elegante, astuto, divertido. Te conozco desde hace más tiempo como amigo que como compañero de escena.
Meryl Streep

John Krasinski acompañó a Emily Blunt, reafirmando el sólido apoyo que ha sido clave en su carrera. Cabe recordar que llevan más de 15 años juntos. La pareja se conoció en 2008, se comprometió en 2009 y contrajo matrimonio en 2010, consolidándose como una de las relaciones más sólidas y discretas de Hollywood, donde el apoyo mutuo ha sido clave en sus respectivas trayectorias.

Meryl Streep El Diablo Viste a La Moda
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
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