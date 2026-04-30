Hijos de famosos que son idénticos a sus padres en su infancia

Una de ellas es el sorprendente parecido entre algunas celebridades y sus hijos, quienes parecen auténticas “copias” de sus padres cuando eran pequeños. A continuación, te contamos tres casos que han llamado la atención por su notable parecido físico desde temprana edad.

1. Reese Witherspoon y Ava Phillippe, la actriz ganadora del Oscar ha sido ampliamente comparada con su hija Ava, especialmente en fotografías de su juventud. Diversos medios coinciden en que ambas comparten rasgos faciales, sonrisa y estilo, lo que ha llevado a calificarlas como “gemelas” en distintas etapas de sus vidas.

2. Will Smith y Jaden Smith, el parecido entre el protagonista de En busca de la felicidad y su hijo Jaden es evidente desde que este último era niño. Ambos comparen gestos, mirada y expresividad, lo que incluso facilitó que actuaran juntos en el cine, reforzando la percepción pública de su similitud.

3. Angelina Jolie y Shiloh Jolie-Pitt, Shiloh, hija de Jolie y Pitt, ha sido señalada por especialistas y medios como una mezcla casi perfecta de ambos, aunque con un fuerte parecido a su padre cuando era niño. Sus rasgos faciales reflejan claramente la herencia genética de la pareja.

4. David Beckham y Romeo Beckham, el exfutbolista británico y su hijo Romeo han protagonizado comparaciones constantes. Desde pequeño, Romeo mostró un gran parecido físico con su padre, especialmente en la estructura del rostro y estilo.