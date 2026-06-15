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Otra hija de Angelina Jolie y Brad Pitt busca eliminar legalmente el apellido de su padre

La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos parece profundizarse, ya que ahora su hija, Zahara Markley Jolie-Pitt de 21 años, presentó una solicitud formal ante un tribunal de California para eliminar legalmente su apellido paterno

Junio 15, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Esta decisión convierte a Zahara en la tercera hija de la expareja en iniciar o completar un proceso similar. Anteriormente, su hermana Shiloh obtuvo la aprobación legal para cambiar su nombre a Shiloh Nouvel Jolie en 2024, mientras que su hermano Maddox también ha impulsado trámites para dejar de utilizar el apellido paterno.

Zahara ya había dejado de usar públicamente el apellido Pitt en diversos eventos académicos y sociales. Durante ceremonias universitarias y actividades estudiantiles fue presentada únicamente como “Zahara Jolie”, anticipando el paso legal que ahora busca formalizar.

La situación ocurre en medio del prolongado distanciamiento familiar que siguió a la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt en 2016. Diversos medios estadounidenses han informado que varios de los hijos de la expareja mantienen una relación limitada o inexistente con el actor.

Además de Zahara, Shiloh y Maddox, la joven Vivienne también ha optado por utilizar únicamente el apellido Jolie en algunos proyectos públicos y profesionales, aunque no se ha confirmado que haya iniciado un proceso legal para modificar su nombre.

Angelina Jolie Brad Pitt
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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