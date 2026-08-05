Kylian Mbappé hace oficial su romance con Ester Expósito al compartir su primera foto juntos

Conscientes de la atención mediática que genera su relación, Kylian Mbappé y Ester Expósito han tratado de mantener los detalles de su romance en privado; sin embargo, tampoco ocultan su amor y se han dejado ver juntos en público en numerosas ocasiones.

Recientemente la pareja ha estado disfrutando de unas emocionantes vacaciones, y ha sido el delantero francés quien ha puesto su relación en la mira, pues por primera vez ha compartido una foto de la actriz española en su perfil de Instagram, haciendo oficial su relación.

Las lujosas vacaciones de Kylian Mbappé junto a Ester Expósito

Tras disputar el Mundial 2026, donde la Selección de Francia se posicionó en el cuatro lugar tras perder frente a Inglaterra, Kylian decidió tomarse un merecido descanso y disfrutar de unas idílicas vacaciones junto a su novia Ester Expósito.

La pareja ha estado en España, donde se les vió paseando por las calles de Madrid, disfrutando de la cultura y visitando museos; sin embargo, las últimas publicaciones del delantero los posiciona disfrutando del mar de Ibiza a bordo de un lujoso yate.

Kylian Mbappé hace oficial su romance con Ester Expósito en Instagram

Mbappé compartió un carrusel de fotografías que muestran los momentos más destacados de sus vacaciones a bordo del lujoso yate, el futbolista presumió la gastronomía que disfrutó durante el viaje, sus aventuras bajo el mar practicando buceo y algunos instantes de compras, dejando ver un lado más relajado y personal fuera de las canchas.

Sin embargo, la imagen que se robó todas las miradas, es la de Ester, la actriz luce de espaldas al futbolistas mientras disfrutan de la proyección de la película española, ‘Elize: Sombras de una mujer’.

Con esta imagen, el futbolista hace oficial su relación con Ester en Instagram, un hecho que no ha pasado por alto para sus millones de seguidores, quienes han reaccionado con emoción a la publicación.

Kylian Mbappé hace oficial su romance con Ester Expósito en Instagram Instagram/@k.mbappe

El comunicado de Ester Expósito que pretende proteger su relación con Kylian Mbappé

Aunque Mbappé hizo pública por primera vez su relación con Expósito en Instagram, la actriz ya había hablado del tema anteriormente para expresar su molestia por los rumores y las especulaciones sobre su vida sentimental.

“En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”, comenzó diciendo.

Y sobre su relación con el futbolista dijo: “Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”.

La actriz incluso amenazó con tomar acciones legales con quienes intenten compartir información falsa sobre ella y su relación.