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La princesa Eugenia y Jack Brooksbank dan la bienvenida a su tercer hijo

La familia real británica le dio la bienvenida a su nuevo integrante, luego de que la princesa Eugenia y su esposo anunciaron el nacimiento de su tercer hijo y primera hija

Agosto 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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Getty

La bebé llegó al mundo el 3 de agosto en Lisboa, Portugal, donde la pareja reside parte del año. La noticia fue confirmada por el Palacio de Buckingham y posteriormente compartida por la propia princesa en sus redes sociales.

La sobrina del rey Carlos III expresó la felicidad que vive junto a su esposo tras la llegada de la pequeña, quien se convierte en la nueva integrante de una de las familias más conocidas del mundo.

La bebé es la primera niña del matrimonio, que ya era padre de dos niños: August Philip Hawke Brooksbank, de cinco años, y Ernest George Ronnie Brooksbank, de tres.

En el anuncio publicado en Instagram, la princesa escribió que tanto ella como Jack, está “más que enamorados”, de su pequeña y compartieron la primera foto de la bebé.

La princesa Eugenia de 36 años, es la hija menor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, duques de York y nieta de la fallecida reina Isabel II. Es sobrina del rey Carlos III y ocupa un lugar en la línea de sucesión al trono británico.

Contrajo matrimonio con Jack el 12 de octubre de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, tras varios años de relación. Actualmente alternan su residencia entre el Reino Unido y Portugal, país al que se trasladaron por motivos laborales de Brooksbank.

princesa Eugenia de York
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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