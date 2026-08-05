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Georgina Rodríguez responde a las críticas por su cuerpo con un poderoso mensaje

Georgina Rodríguez decidió romper el silencio luego de recibir una ola de comentarios sobre su apariencia física tras la difusión de fotos de sus vacaciones junto a Cristiano Ronaldo en Mallorca

Agosto 05, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
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La modelo, empresaria e influencer Georgina Rodríguez, respondió con un emotivo mensaje en redes sociales en el que defendió el amor propio, cuestionó los estándares de belleza y aseguró sentirse orgullosa de su cuerpo.

Las imágenes de Georgina disfrutando del verano en bikini desataron cientos de opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios elogiaron su figura, otros hicieron comentarios despectivos sobre los cambios de su físico, situación que la llevó a a compartir una reflexión dirigida a sus millones de seguidores.

A través de Instagram, la pareja del futbolista portugués dejó claro que no piensa permitir que las críticas definan la percepción que tiene de sí misma.

Entre sus palabras, Georgina afirmó que ama sus curas y recordó que su cuerpo ha cambiado con el paso del tiempo, especialmente después de convertirse en madre. También desatacó que esos cambios forman parte de la vida de millones de mujeres y que no deberían de ser motivo de señalamientos.

La influencer también cuestionó quién decide cuál es el “cuerpo perfecto”, y señaló que el valor de una persona no puede depender de su apariencia física ni de la opinión de usuarios en internet.

En su publicación, Georgina explicó que el escrutinio constante sobre el cuerpo femenino sigue siendo una realidad, especialmente para las figuras públicas. Reconoció que, aunque los comentarios pueden llegar a afectar, ha aprendido a priorizar su bienestar y su salud mental por encima de las expectativas ajenas.

Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
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